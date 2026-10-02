"Важко іноді буває": відомий актор уперше прокоментував роман із зіркою "Скаженого весілля"

Поліна Василина та Максим Рягін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Зірка фільму «Скажене весілля» Поліна Василина публічно представила свого обранця — актора Максима Рягіна, який уперше прокоментував їхні стосунки.

Під час прем’єри фільму «Довженко» артистка не лише розповіла про свою головну роль, а й познайомила глядачів зі своїм коханим. В ексклюзивному інтерв’ю Анні Севастьяновій для «Наодинці з Гламуром» акторка представила свого обранця.

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«Це Максим Рягін, мій хлопець і колега», — сказала Поліна.

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Поліна Василина та Максим Рягін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Закохані разом працюють у Театрі на Лівому березі. Вони грають одне з одним одразу у кількох виставах, тож їхнє знайомство відбулося задовго до початку роману. Втім, Поліна заперечила, що їхні стосунки можна назвати типовим службовим романом.

«Не було ніякого службового роману. Працювали, працювали. Потім почали зустрічатись. Хоча насправді знайомі були давно. Просто якось так життя складається — всьому свій час», — розповіла зірка «Довженка».

Своєю чергою Максим Рягін уперше прокоментував їхні стосунки та розповів, як усе починалося з його боку. За словами актора, спершу між ними виникла взаємна симпатія, а вже згодом професійне спілкування переросло у роман.

«Ми працювали разом. У нас була взаємна симпатія. Ми спілкувалися. Потім почали зустрічатись», — поділився Максим.

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Поліна Василина та Максим Рягін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Актор також пригадав один із перших особливих моментів їхнього роману. На той час Поліна перебувала в Одесі на зйомках фільму «Довженко», а Максим приїхав до неї на день народження. Вони тоді лише починали зустрічатися і провели разом кілька днів.

Нині пара разом уже півтора року. Причому початок їхніх стосунків збігся із завершенням знімального періоду «Довженка».

Цікаво, що обидва працюють акторами, тому їм доводиться поєднувати особисте життя з професійним. Поліна зізналася Анні Севастьяновій, що у таких стосунках є свої складнощі, однак водночас вони дають особливе взаєморозуміння.

«Важко іноді буває. Але насправді здебільшого є таке розуміння, мені здається, якого ти не зможеш знайти з людиною не цієї сфери», — пояснила акторка.

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Поліна Василина та Максим Рягін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Максим також визнав, що у стосунках колег бувають моменти, які можуть викликати неприємні емоції, зокрема через специфіку професії. Водночас вони обоє розуміють особливості роботи одне одного і вчаться із цим справлятися.

«Але це професія, ми все це розуміємо. Тому якось ми з цим справляємось і день в день», — зазначив Рягін.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Де зараз ПАШИНІН? Ревнощі Сеітаблаєва та який ПОСМЕРТНИЙ подарунок зворушив Андрієнка.

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