Важкохворого Брюса Вілліса поселили окремо від родини: Демі Мур відреагувала на рішення його дружини

Демі Мур і Брюс Вілліс / © Associated Press

Голлівудська акторка Демі Мур відреагувала на гучне зізнання Емми Гемінг, яка повідомила, що живе окремо від свого чоловіка Брюса Вілліса, котрий бореться із тяжкою недугою.

Зірка в інтерв’ю для The Oprah Podcast публічно підтримала дружину артиста й наголосила, що ставиться до вибору Емми з розумінням і повагою. Мур підкреслила, що молода жінка взяла на себе надзвичайно складну роль та проявила неабияку силу.

"Я так сильно співчуваю Еммі в цій ситуації, адже вона молода жінка. Ніхто не міг передбачити, куди це все зайде. Я справді вважаю, що вона впоралася блискуче. Вона повністю присвятила себе тому, щоб прокласти правильний шлях. Вона однаково мала страх, сили та мужність, проходячи крізь це", — сказала Демі.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Знаменитість, яка була у шлюбі з Віллісом понад десятиліття і виховує з ним трьох доньок, зізналася, що теж підтримує колишнього чоловіка у боротьбі з хворобою: "Найважливіше – приймати його таким, яким він є сьогодні".

Нагадаємо, 2022 року сім’я Брюса оголосила про завершення його акторської кар’єри. А вже наступного року стало відомо, що актору поставили діагноз — фронтотемпоральна деменція. Хвороба поступово відібрала в нього здатність розмовляти й серйозно вплинула на поведінку.

Нещодавно Емма Гемінг пояснила, що рішення поселити чоловіка в окремому будинку ухвалене задля збереження спокою дітей та професійного догляду за зіркою. Водночас вона зізналася, що стикається з критикою у соцмережах, якій вже дала різку відсіч.