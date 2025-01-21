Вбивця, який сховав труп в авто путініста Куценка, цинічно видав намір воювати проти України

У Росії триває розслідування справи щодо вбивства жінки, тіло якої злочинець сховав у авто російського актора-путініста Гоші Куценка.

За даними пропагандистських ЗМІ, після моторошного інциденту вбивцю було знайдено одразу. Ним виявися 30-річний житель Казані, який раніше вже мав низку кримінальних правопорушень. Як відомо, днями він наніс 12 ножових поранень жінці. Її труп росіянин заховав у авто, яке, як виявилося згодом, було у власності скандального Куценка. Врешті, суд постановив кинути вбивцю за ґрати на 15 років.

Російський вбивця, який сховав мертву жінку в авто путініста Куценка

Утім, під час судового засідання уважні помітили у рухах вбивці цікаву записку. На зображенні видніється текст, який очевидно був написаний самим росіянином, з неоднозначним проханням. Громадянин держави-терористки цинічно прохав про свободу. Щоправда, цю свободу він задумав отримати ганебним шляхом і заявив про бажання воювати на боці окупантів проти України.

Російський вбивця, який сховав мертву жінку в авто путініста Куценка

Записка російського вбивці, який сховав мертву жінку в авто путініста Куценка

"Ваша честь! Ховатися від слідства і суду не маю наміру. У скоєному розкаююся. Прошу вибачення у родичів потерпілої. Я подав клопотання про проходження служби в лавах сво, щоб спокутувати свою провину", – написано на аркуші.

Чи спрацювали такі жалюгідні спроби виправдати вбивство жінки – невідомо. Утім, відомо, що вбивця вже був у складі російської армії та рік тому повернувся з фронту. Цікаво, що тоді його мобілізували також таким самим чином: після вбивства 2019 року ще однієї людини.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя також розповідав про суд. Музикант промовистим фото поділився, чим закінчилася справа щодо луцького підприємця Сергія Лапковського, який звинуватив колектив у порушенні його патенту.

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