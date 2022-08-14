Вбивство Галини Гатчінс: Алек Болдвін не міг випадково застрелити операторку – ФБР

ФБР оприлюднило результати слідчої експертизи щодо справи загибелі операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа".

У звіті спростовується версія Болдвіна. Актор зазначав, що він не натискав на спусковий курок пістолета. Утім, ФБР зазначило, що продюсер не міг випадково застрелити операторку. У звіті йдеться, що Болдвін натискав на курок.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

"Слідчий експеримент показав, що на курок револьвера треба було натиснути, щоб він вистрелив. Зі зведеним на чверть або навіть наполовину курком пістолет не можна було змусити стріляти без натискання на спусковий гачок", - йдеться у звіті, пише deadline.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. Зі сльозами на очах Болдвін зізнався, що не натискав на курок і що він не винен у смерті жінки.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Сама ж зброярка Ганна Гутьєррес-Рід запевняє, що заряджала зброю холостими патронами. Вона переконана, що хтось замінив їх на бойові.

Наразі ведеться слідство.

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