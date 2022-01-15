Вбивство Галини Гатчінс: Алек Болдвін передав свій телефон слідчим через місяць після запиту

Ордер на обшук пристрою було видано ще 16 грудня.
Американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, у п'ятницю, 14 січня, передав свій мобільний телефон правоохоронним органам.
Про це із посиланням на окружну прокуратуру округу Санта-Фе повідомляє ABC News.
Зазначається, що ордер на обшук пристрою було видано ще 16 грудня. Слідчі пояснювали, що в межах розслідування стрілянини на знімальному майданчику планують переглянути надіслані з ґаджета текстові повідомлення.
Окрім того, з телефону мали вилучити фотографії та відеозаписи, електронні листи, історії браузерів, дані GPS тощо.
Майже місяць пристрій залишався у зірки. У минулі вихідні Болдвін пояснив затримку в Instagram, заяивши, що хоче забезпечити захист своїх особистих повідомлень.
"Будь-яке припущення про те, що я не виконую запити, накази чи ордери на обшук мого телефону -це нісенітниця і брехня", - підкреслив актор, додавши, що разом із адвокатом дотримувався процедури, яка відбувається, коли "один штат запитує інформацію або докази у суб'єкта, який живе в іншому штаті".
"Це процес, який потребує часу. Вони мають зазначити, чого саме вони хочуть. Вони не можуть просто переглянути ваш телефон і взяти ваші фотографії або ваші любовні листи до вашої дружини або ще щось, - додав він. - Але, звичайно, ми на 1000% збираємось дотримуватися всього. Нас це цілком влаштовує".
Раніше Болдвін розповів слідчим, що перед смертю операторки він листувався зі зброяркою Ганною Гутьєррес-Рід. Вони обговорювали різні види зброї. До слова, актор просив більший пістолет.
Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.
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