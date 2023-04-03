Вбивство Галини Гатчинс Алеком Болдвіном: суд ухвалив перший вирок у справі про загибель операторки

Окружний суд США ухвалив перший вирок у справі про загибель операторки родом із України Галини Гатчинс, яку випадково під час знімань фільму "Іржа" застрелив актор Алек Болдвін.

Свою провину визнав асистент режисера Девід Голлс, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику. Зокрема, суддя окружного суду Санта-Фе Мері Марлоу Соммер засудила його до шести місяців умовного терміну без нагляду та 24-х годин громадських робіт. Також Голлс має виплатити штраф у розмірі 500 доларів та пройти курс безпечного володіння вогнепальною зброєю.

Девід Голлс / Фото: скриншот з відео

"Голлс не перевіряв кожен патрон у пістолеті, щоб переконатися, що в барабані був холостий патрон, а не бойовий", — прокоментувала пані державний прокурор Карі Морріссі під час слухання, пише The Guardian.

Зазначимо, Девід Голлс став єдиним членом знімальної команди фільму "Іржа", який визнав свою провину. Під слідством перебувають зброярка Ганна Гутьєррес-Рід та актор Алек Болдвін. Вони свою причетність до ненавмисного вбивства операторки заперечують.

Тим часом на Алека Болдвіна подали до суду ще троє членів знімальної команди. Вони звинуватили актора у нехтуванні правилами безпеки.

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