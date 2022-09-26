Вбивство Галини Гатчінс: Алеку Болдвіну загрожує кримінальна відповідальність

Голлівудського актора Алека Болдвіна можуть притягнути до кримінальної відповідальності через загибель Галини Гатчинс.

Розслідування загибелі української операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму "Іржа" триває. Через вбивство дівчини актору Алеку Болдвіну загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє TMZ, окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс подала екстрений запит минулого тижня, просячи у Ради фінансів Нью-Мексико додаткові кошти, щоб допомогти в порушенні чотирьох можливих кримінальних справ, які можуть виникнути внаслідок розслідування смерті Гатчинс. Сума, яку прокуратура попросила на розгляд справи, становить 635 тисяч доларів.

І хоча прокуратура поки не робить офіційних заяв щодо імен, в офісі Кармак-Олтвіс запевнили, що головним підозрюваним залишається Болдвін.

Зараз прокуратура розглядає усі статті у ЗМІ стосовно смерті Гатчинс і проводить детальне вивчення використання зброї на знімальному майданчику.

Нагадаємо, раніше у ФБР запевнили, що вбивство Галини Гатчинс не було нещасним випадком, на чому наголошував Болдвін.

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