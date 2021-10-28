Вбивство Галини Гатчінс: Болдвіна можуть звинуватити у незумисному злочині

Поліція не виключає жодного імені зі списку можливих винуватців трагедії.

Американська поліція не виключає, що зіркового актора, лауреата "Еммі" та "Золотого Глобуса" Алека Болдвіна звинуватять у незумисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс.

Відповідаючи на питання репортера на пресконференції в Санта-Фе, правоохоронці підкреслили: озвучувати звинувачення рано, слідство ще триває, але не виключили жодного імені зі списку можливих винуватців трагедії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.12:00.

Випущений ще в 19 столітті револьвер 45 калібра "Лонг Кольт", з якого стріляв Алек, досі можна купити. Бойова зброя на знімальних майданчиках - не рідкість. Але зазвичай за нею наглядають інакше. Прокуратура ще не висунула жодних звинувачень, та ось троє людей, без яких пострілу не пролунало б:

скриншот з відео

Зірковий актор Алек Болдвін, який довірився словам асистента режисера і не перевірив зброю власноруч. Адже на проєктах з більшим бюджетом за безпекою на майданчику слідкують краще.

Дейв Голз / скриншот з відео

Дейв Голз - асистент режисера, що дав Болдвіну пістолета і сказав: "Зброя безпечна". Копам він сказав: "Бачив лише три дірки в барабані. Просто повірив на слово зброярці".

Ганна Гутьєрес Рід / скриншот з відео

24-річна Ганна Гутьєрес Рід, яка і повинна була наглядати за револьверами. Її батько навчав фінтам з пістолетами Бреда Пітта та Рассела Кроу, донька спробувала себе в модельному бізнесі, але розчарувалася. Кажуть, зараз її виселяють з недорогого будиночку в Колорадо.

"На знімальному майданчику працювало приблизно 90 людей. З усіма ми маємо поговорити, це важливо. Ходить багато чуток, від яких треба відділити реальні факти, в цьому і є наша робота", – заявив шериф округу Санта-Фе Еден Мендоза.

Зі знімального майданчика поліція зібрала понад 600 предметів - серед них камери, зброя та набої. Достеменно відомо, що під час фатального пострілу ніхто не знімав. Адже працювала на майданчику лише одна камера. Бо буквально за кілька годин до знімань одразу кілька людей відмовилися працювати і пішли, нарікаючи на кепські умови праці. Задовгий робочий день, небезпечно довгу дорогу зі знімального майданчика до готелю. Декого в той же день встигли замінити іншими.

"Люди дуже розлютилися, дізнавшись, що тих, хто відмовився працювати, швидко замінили тими, хто не входив до профспілки. На безпеку робітників всім було начхати", – зазначив правозахисник Константін Ентоні.

Вбивство Галини Гатчінс: поліція не виключає, що Болдвіна звинуватять у незумисному злочині

Зі свого боку, зброярка Ганна Гутьєрес твердить, що револьвер вона перевірила, а набої до нього потрапили після того, як вона його оглянула. Яким чином, коли, і чому перед тим, як дати зброю до рук акторові, її не оглянули додатково - поліція саме шукає. Але головний винуватець трагедії на майданчику один: спроба заощадити на життєво важливих процедурах.

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