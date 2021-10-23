Вбивство Галини Гатчінс: чоловік загиблої операторки вперше прокоментував смерть коханої

Метью Гатчінс звернувся до ЗМІ та прихильників.
Чоловік операторки-українки Галини Гатчінс, яку під час знімань випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін, вперше прокоментував горе.
Метью Гатчінс опублікував у своєму Twitter допис, де звернувся до представників ЗМІ та прихильників. Вдівець попросив поважати приватне життя його родини та подякував за добрі слова про покійну кохану і за те, що юзери діляться її фото та історіями з життя.
"Галина надихала всіх нас своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто значима, щоб висловити її словами. Наша втрата величезна, і ми просимо ЗМІ поважати приватне життя моєї сім'ї, поки ми намагаємося впоратися з нашим горем. Ми дякуємо всім за те, що поділилися зображеннями і історіями з її життя", – написав Гатчінс.
Метью також опублікував фото Галини із їхнім 9-річним сином Андросом.
Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.
Читайте також:
- Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна
- Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику
- Вбивство Галини Гатчінс: Болдвін не знав, що в зброї був бойовий патрон
- Вбивство Галини Гатчінс: донька Алека Болдвіна прокоментувала трагедію