Вбивство Галини Гатчінс: чоловік загиблої операторки вперше прокоментував смерть коханої

Метью Гатчінс звернувся до ЗМІ та прихильників.

Чоловік операторки-українки Галини Гатчінс, яку під час знімань випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін, вперше прокоментував горе.

Метью Гатчінс опублікував у своєму Twitter допис, де звернувся до представників ЗМІ та прихильників. Вдівець попросив поважати приватне життя його родини та подякував за добрі слова про покійну кохану і за те, що юзери діляться її фото та історіями з життя.

twitter.com/mhutchins

"Галина надихала всіх нас своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто значима, щоб висловити її словами. Наша втрата величезна, і ми просимо ЗМІ поважати приватне життя моєї сім'ї, поки ми намагаємося впоратися з нашим горем. Ми дякуємо всім за те, що поділилися зображеннями і історіями з її життя", – написав Гатчінс.

Метью також опублікував фото Галини із їхнім 9-річним сином Андросом.

Галина Гатчінс з сином / twitter.com/mhutchins

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

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