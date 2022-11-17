Вбивство Галини Гатчинс: про загиблу операторку-українку знімуть документальний фільм

Компанія Story Syndicate займеться виробництвом документального фільму про операторку картини "Іржа" Галину Гатчинс, яку актор Алек Болдвін випадково застрелив на знімальному майданчику.

Загалом, чоловік загиблої Метт дав свою згоду на знімання стрічки. Творці картини матимуть ексклюзивний доступ до речей Галини. Це дозволить відтворити їм повноцінну картину, якою за життя була операторка.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

"Це дозволить зобразити потужний портрет шляху Гатчинс: від її юності, коли вона жила на віддаленій радянській військово-морській базі, а потім у Києві, до того, як стала однією з найбільш затребуваних кінематографістів незалежного кіно. Документальний фільм стане даниною поваги до творчості Гатчинс", - йдеться в заяві творців стрічки, пише Variety.

Режисеркою картини стане Рейчел Мейсон, яка минулого року була номінована на премію "Еммі".

"Як режисерка я хотіла знімати з нею фільми. Я ніколи не могла уявити, що буду знімати про неї фільм. Світ втратив велику художницю, але я втратила подругу. Цей фільм дає нам можливість поділитися її людяністю та талантом зі світом. Галині судилося стати величчю, і досі вона нею є", - зазначила режисерка.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, Галина Гатчинс загинула восени минулого року. Операторку застрелили під час знімань фільму "Іржа". Фатальний постріл здійснив актор Алек Болдвін. За його словами, він не знав, що зброя заряджена. Наразі ведеться слідство щодо загибелі операторки.

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