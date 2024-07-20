Вбивство Ірини Фаріон: Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки відреагували на скоєний злочин

Зірки висловили свої співчуття родині мовознавиці.
Увечері 19 липня громадська діячка, професорка Ірина Фаріон померла після скоєного замаху на життя у Львові.
Невідомий вистрелив у скроню мовознавиці просто поблизу її будинку у Львові. З вогнепальним пораненням філологиню було терміново госпіталізовано в тяжкому стані. На жаль, попри складну боротьбу за життя в реанімації, Ірина Фаріон померла у львівській лікарні. Злочин було одразу кваліфіковано як умисне вбивство, пошуки нападника тривають, встановлюються всі обставини.
Свої співчуття родині Ірини Фаріон уже висловили зірки з українського шоубізнесу та зазначили, що вбивства всередині країни своїх співгромадян просто не вкладаються в голові.
Маша Єфросиніна
"Відкрила новини. У мене немає слів... Вбивства беззахисних дітей та жінок з боку росіян – це довічна трагедія для нашої країни. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України – це паскудство та пособництво. Мої співчуття близьким та рідним Ірини Дмитрівни", - наголосила ведуча.
Оля Полякова
"Та краще б я не відкривала ті новини... Я не була прихильницею радикальних поглядів Ірини, але те, що вона була важливою і потрібною, це факт! Співчуття рідним! Дуже шкода, що це сталося... Дуже", - зізналася співачка.
Ольга Фреймут
"Глибокі співчуття рідним пані Ірини Фаріон. Дуже боляче і не віриться", - написала ведуча.
Володимир Остапчук
"Співчуваю родині Фаріон. Засуджую скоєне", - написав шоумен.
Оля Цибульська
"Лишатися людьми посеред темряви – наша задача номер один. Ми можемо не розділяти погляди, дискутувати, сперечатися, навіть не спілкуватися. Але тішитися такому жаху – це бути схожим на сусіда. Привіт 90-ті?", - риторично звернулася до українців артистка.
Лілія Ребрик
"Ірина Фаріон... У цивілізованому світі не радіють смертям. Щиро хочеться бачити нас цивілізованим суспільством", - зазначила ведуча.
Павло Зібров
"Жах. Співчуття рідним. Вічна пам'ять пані Ірині", - висловив співчуття співак.
Ірина Федишин
"Жахливі новини… Світла пам'ять вільній людині. Це була куля в українську мову… Живемо у страшний і жахливий час. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", - зі скорботою написала виконавиця.
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