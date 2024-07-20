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Вбивство Ірини Фаріон: Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки відреагували на скоєний злочин

Вбивство Ірини Фаріон: Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки відреагували на скоєний злочин

Маша Єфросиніна, Ірина Фаріон, Лілія Ребрик

Зірки висловили свої співчуття родині мовознавиці.

Увечері 19 липня громадська діячка, професорка Ірина Фаріон померла після скоєного замаху на життя у Львові.

Невідомий вистрелив у скроню мовознавиці просто поблизу її будинку у Львові. З вогнепальним пораненням філологиню було терміново госпіталізовано в тяжкому стані. На жаль, попри складну боротьбу за життя в реанімації, Ірина Фаріон померла у львівській лікарні. Злочин було одразу кваліфіковано як умисне вбивство, пошуки нападника тривають, встановлюються всі обставини.

Свої співчуття родині Ірини Фаріон уже висловили зірки з українського шоубізнесу та зазначили, що вбивства всередині країни своїх співгромадян просто не вкладаються в голові.

Маша Єфросиніна

"Відкрила новини. У мене немає слів... Вбивства беззахисних дітей та жінок з боку росіян – це довічна трагедія для нашої країни. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України – це паскудство та пособництво. Мої співчуття близьким та рідним Ірини Дмитрівни", - наголосила ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Оля Полякова

"Та краще б я не відкривала ті новини... Я не була прихильницею радикальних поглядів Ірини, але те, що вона була важливою і потрібною, це факт! Співчуття рідним! Дуже шкода, що це сталося... Дуже", - зізналася співачка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ольга Фреймут

"Глибокі співчуття рідним пані Ірини Фаріон. Дуже боляче і не віриться", - написала ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Володимир Остапчук

"Співчуваю родині Фаріон. Засуджую скоєне", - написав шоумен.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Оля Цибульська

"Лишатися людьми посеред темряви – наша задача номер один. Ми можемо не розділяти погляди, дискутувати, сперечатися, навіть не спілкуватися. Але тішитися такому жаху – це бути схожим на сусіда. Привіт 90-ті?", - риторично звернулася до українців артистка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Лілія Ребрик

"Ірина Фаріон... У цивілізованому світі не радіють смертям. Щиро хочеться бачити нас цивілізованим суспільством", - зазначила ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Павло Зібров

"Жах. Співчуття рідним. Вічна пам'ять пані Ірині", - висловив співчуття співак.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ірина Федишин

"Жахливі новини… Світла пам'ять вільній людині. Це була куля в українську мову… Живемо у страшний і жахливий час. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", - зі скорботою написала виконавиця.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон / ©
Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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