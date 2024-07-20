Вбивство Ірини Фаріон: Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки відреагували на скоєний злочин

Увечері 19 липня громадська діячка, професорка Ірина Фаріон померла після скоєного замаху на життя у Львові.

Невідомий вистрелив у скроню мовознавиці просто поблизу її будинку у Львові. З вогнепальним пораненням філологиню було терміново госпіталізовано в тяжкому стані. На жаль, попри складну боротьбу за життя в реанімації, Ірина Фаріон померла у львівській лікарні. Злочин було одразу кваліфіковано як умисне вбивство, пошуки нападника тривають, встановлюються всі обставини.

Свої співчуття родині Ірини Фаріон уже висловили зірки з українського шоубізнесу та зазначили, що вбивства всередині країни своїх співгромадян просто не вкладаються в голові.

Маша Єфросиніна

"Відкрила новини. У мене немає слів... Вбивства беззахисних дітей та жінок з боку росіян – це довічна трагедія для нашої країни. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України – це паскудство та пособництво. Мої співчуття близьким та рідним Ірини Дмитрівни", - наголосила ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Оля Полякова

"Та краще б я не відкривала ті новини... Я не була прихильницею радикальних поглядів Ірини, але те, що вона була важливою і потрібною, це факт! Співчуття рідним! Дуже шкода, що це сталося... Дуже", - зізналася співачка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ольга Фреймут

"Глибокі співчуття рідним пані Ірини Фаріон. Дуже боляче і не віриться", - написала ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Володимир Остапчук

"Співчуваю родині Фаріон. Засуджую скоєне", - написав шоумен.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Оля Цибульська

"Лишатися людьми посеред темряви – наша задача номер один. Ми можемо не розділяти погляди, дискутувати, сперечатися, навіть не спілкуватися. Але тішитися такому жаху – це бути схожим на сусіда. Привіт 90-ті?", - риторично звернулася до українців артистка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Лілія Ребрик

"Ірина Фаріон... У цивілізованому світі не радіють смертям. Щиро хочеться бачити нас цивілізованим суспільством", - зазначила ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Павло Зібров

"Жах. Співчуття рідним. Вічна пам'ять пані Ірині", - висловив співчуття співак.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ірина Федишин

"Жахливі новини… Світла пам'ять вільній людині. Це була куля в українську мову… Живемо у страшний і жахливий час. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", - зі скорботою написала виконавиця.

Зірки вшанували пам'ять Ірини Фаріон

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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