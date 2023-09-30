Вбивство Тупака Шакура: через 27 років затримали ймовірного вбивцю репера

Через 27 років після загадкової смерті скандального американського репера Тупака Шакура поліція нарешті затримала його ймовірного вбивцю.

Поліція Лас-Вегасу затримала останнього з живих підозрюваних у смерті музиканта. Затриманий виявився колишнім гангстером Двейном Кітом Девісом на прізвисько Кіф Ді. Саме він декілька років тому заявляв про те, що бачив, як його племінник Орландо Андерсон на прізвисько Бейбі Лейн вистрелив у Шакура.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

Як повідомляє видання ABC News, 60-річного злочинця заарештували біля його будинку на околиці Лас-Вегаса у п'ятницю. Вже за декілька годин йому було висунуто звинувачення за одним з пунктів у вбивстві за допомогою смертельної зброї.

Девіс давно відомий слідчим як один із чотирьох підозрюваних, але проти нього не було звинувачень. Однак тепер за законами штату Невада, злочинець також може потрапити за грати, як той, хто допоміг скоїти вбивство.

"Двейн Девіс був замовником цієї групи осіб, які скоїли цей злочин і він організував план, який був реалізований", - розповів журналістам лейтенант відділу вбивств поліції Лас-Вегаса Джейсон Йоханссон.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

2018 року Девіс зізнався, що сам дав зброю своєму племіннику, аби той вистрелив у Тупака. За його словами, між Бейбі Лейном та Шакуром незадовго до вбивства виникла суперечка.

"Ми чекали. Шакур сів в BMW на переднє сидіння. За кермом був його менеджер Шуг Найт. Вони від'їхали, а ми рушили за ними. Я дістав пістолет і протягнув його напарнику, але той відмовився стріляти. Тоді пістолет взяв Бейбі Лейн. Наші машини порівнялися, щоб Орландо опинився навпроти передньої частини BMW. Він опустив скло і вистрілив кілька разів. Водій поїхав вперед, і ми сховалися", - розповів гангстер.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Тупак Шакур загинув 13 вересня 1996 року у Лас-Вегасі. Автівку репера, в якій він перебував разом із засновником Death Row Records Меріоном Найтом (Шуг), розстріляли під час зупинки на світлофорі. Шакур отримав чотири вогневі поранення та помер у 25-річному віці.

Проте навіть через стільки років після загибелі музиканта деякі його шанувальники відмовляються вірити у його смерть. Так, 2018 року колишній охоронець репера заявив, що має докази того, що Тупак досі живий.

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