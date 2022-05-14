"Вболіваємо за наших": Зеленський побажав Kalush Orchestra перемоги на "Євробаченні-2022"

Ще зовсім трішки залишилося до фіналу "Євробачення-2022", де Україну представляє гурт Kalush Orchestra.

Перед тим, як розпочнеться пряма трансляція міжнародного пісенного конкурсу, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Головнокомандувач побажав колективу перемоги на "Євробаченні". А задля того, аби підтримати гурт, президент закликав українців вболівати за Kalush Orchestra. Адже у такі тяжкі часи будь-яка перемога для України вкрай важлива.

"Сьогодні - "Євробачення", фінал. Виступає наш гурт Kalush Orchestra. І, так - це не війна, але тим не менш для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива. Тож вболіваймо за наших!" - сказав Зеленський.

Kalush Orchestra, до речі, швидко відреагували на побажання Володимира Зеленського. Музиканти зазначили, що зроблять все можливе, аби привезти до України перемогу.

"Володимире Олександровичу, дякуємо за підтримку! Стараємось для України", - відреагували музиканти.

Зазначимо, перемогу Україні на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" прогнозують і букмекери, до того ж – з величезним відривом.

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