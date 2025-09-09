Вбивство репера Тупака: у справі сплило шокувальне розкриття причетності P. Diddy

Тупак Шакур і P. Diddy

Американського репера та продюсера P. Diddy знову втягнули у гучний скандал через нові припущення щодо вбивства Тупака Шакура.

Як пише USA TODAY, Дуейн Девіс — єдиний обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура — заявив, що саме P. Diddy начебто запропонував мільйон доларів за вбивство Шакура та тодішнього керівника лейблу Шуга Найта.

Нагадаємо, у вересні 1996 року в Лас-Вегасі на Тупака напали після конфлікту між представниками двох каліфорнійських банд. Артиста розстріляли з автомобіля, і він помер у лікарні через кілька днів. Шуг Найт отримав поранення, але вижив. За словами Девіса, причиною стрілянини була не лише помста, а й нібито замовлення від P. Diddy.

Тупак Шакур / © Associated Press

У матеріалах цивільних позовів проти музиканта також є свідчення, що він нібито хвалився причетністю до злочину і навіть заплатив за оренду автомобіля, з якого стріляли в Тупака. Сам P. Diddy усе категорично заперечує. У поліції Лас-Вегаса підкреслили, що він ніколи не був офіційним підозрюваним у цій справі.

Крім цього, артист зараз має й інші проблеми з законом. У липні суд присяжних зняв із нього звинувачення у рекеті та торгівлі людьми, але визнав винним у двох інцидентах, пов’язаних із проституцією. Остаточний вирок оголосять у жовтні. Юристи P. Diddy наполягають, що всі ці позови — це шантаж, а свідчення проти нього неправдиві.

Вбивство Тупака Шакура, а через пів року й ще одного відомого американського репера Notorious B.I.G., вже майже 30 років залишається однією з найгучніших загадок музичної індустрії. Попри нові заяви, жодних доказів для висунення звинувачень P. Diddy немає. Єдиний живий свідок тих подій — Девіс, і його слова викликають багато сумнівів.

P. Diddy / © Associated Press

