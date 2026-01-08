Вбивство Роба Райнера і його дружини: адвокат підозрюваного у злочині сина відмовився захищати його в суді

Нік Райнер / © Getty Images

Реклама

Адвокат Ніка Райнера, якого підозрюють у вбивстві свого батька, актора та режисера Роба Райнера, та матері, продюсерки Мішель Сінгер Райнер, відмовився захищати свого клієнта в суді.

Про це повідомляє BBC. Адвокат Алан Джексон оголосив про свою відмову після судового засідання, що відбулося 7 січня. Причини такого рішення він пояснювати не став, зазначивши, що юридично та етично не має права цього робити. Проте Джексон послався на певні "обставини". Також адвокат наголосив, що його колишній клієнт не є винним у вчиненні тяжкого злочину.

"Обставини, які я не міг контролювати, але, що ще важливіше, обставини, які не залежали від Ніка, зробили неможливим для нас продовження нашого представництва", - пояснив адвокат.

Реклама

Адвокат Алан Джексон / © Associated Press

До слова, тепер Ніка Райнера захищатиме в суді державна адвокатка Кімберлі Грін. Вона попросила дати їй час задля ознайомлення зі справою та підготовки до судового засідання, яке відбудеться 23 лютого.

Вбивство Роба Райнера та його дружини – що відомо

Зіркове подружжя знайшли мертвим 14 грудня 2025 року. Тіла Роба Райнера та Мішель Сінгер виявили в їхньому ж будинку. Причиною смерті пари стали численні ножові поранення. При цьому слідів того, що хтось вдерся до їхнього будинку, не було.

У вбивстві подружжя підозрюють сина Ніка Райнера. Сам чоловік свою провину не визнає. Хоча прокурор переконаний, що присяжні визнають його винним у жорстокому вбивстві батьків.

Реклама

Роб Райнер і Мішель Сінгер Райнер / © Associated Press

"Ми повністю впевнені, що присяжні визнають Ніка Райнера винним поза всяким розумним сумнівом у жорстокому вбивстві його батьків — Роба Райнера та Мішель Сінгер Райнер", - йдеться в заяві прокурора.