Вчетверте вагітна Блейк Лайвлі показала оголений живіт, аби папараці від неї відчепилися

Голлівудська зірка Блейк Лайвлі нещодавно оголосила, що вони з чоловіком, актором Раяном Рейнольдсом чекають на поповнення.

Блейк Лайвлі з'явилася на саміті Forbes Power у Нью-Йорку у обтислій мінісукні і тим самим оголосила про четверту вагітність.

Втім спокійно насолоджуватися цікавим станом зірці "Пліткарки" вдалося недовго. Після того, як вагітність Блейк Лайвлі стала надбанням громадськості, біля її будинку з Раяном Рейнольдсом постійно чатують папараці в нагоді зафільмувати ексклюзивні кадри.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Лайвлі цього терпіти не стала і сама опублікувала в Instagram свої вагітні фото.

"Це фото вагітної мене в реальному житті, тож 11 хлопців, які чатують на подвір'ї мого будинку під прицілом залишать мене в спокої. Ви лякаєте мене і моїх дітей. Дякую всім іншим за любов та повагу і за те, що не стежите за акаунтами і не дивитеся публікації, які розповсюджують фото моїх дітей. У вас у всіх є сила проти них", - написала Блейк.

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Нагадаємо, що Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс одружилися у вересні 2012 року. У подружжя є троє дітей: 7-річний Джеймс Рейнольдс, Інез Рейнольдс, якій 28 вересня виповниться 6 років та дворічна Бетті Рейнольдс.

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