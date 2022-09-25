Вдівець Руслани Писанки розповів про болюче свято в його житті: "Прийшло нагадування, заплановане Русею"

Чоловік акторки та ведучої Руслани Писанки, яка померла 19 липня, Ігор Ісаков розповів про свято, яке мав би святкувати з дружиною.

Так, вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів друзям у Facebook, що 21 вересня мав би відсвяткувати з дружиною восьму річницю шлюбу, яку в народі називають "жерстяне весілля".

Ігор поділився, що про важливу дату йому нагадав Google-календар та відмітка, яку поставила Писанка:

Руслана Писанка з чоловіком

"В мене сьогодні своє свято... символічне, болюче, але дуже світле ... Прийшло від Google-календар нагадування, заплановане Русею.. Ключове: в затишному місці й ...смачно! Тож... зі святом.. Бережемо себе й близьких... піклуємось, й, головне: якщо хотіли щось сказати, зробити, побажати своїй половинці, не відкладайте це на потім. Робіть те саме зараз.. щоб не було запізно..." – написав Ісаков.

В мене сьогодні своє свято... символічне, болюче, але дуже світле ... прийшло від гугл - календар нагадування,... Опубликовано Ihor Isakov Среда, 21 сентября 2022 г.

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня цього року. З початком повномасштабного вторгнення рф до України артистка виїхала до Німеччини, де мала лікуватися після невдалого падіння на сцені. У Німеччині у ведучої діагностували рак агресивної форми, тож лікарі були безсилі.

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