Вдівець Жанни Фріске показав щасливе фото з новою дружиною при надії

У березні цього року у Дмитра Шепелєва народилася друга дитина.

Чоловік покійної співачки Жанни Фріске, ведучий Дмитро Шепелєв після страшної трагедії зумів відшукати нове кохання.

Вже п'ять років Дмитро щасливий у стосунках з дизайнеркою Катериною Тулуповою. У березні цього року у пари народилася спільна дитина. А зараз у своєму Instagram Шепелєв поділився чорно-білим знімком з сімейного архіву, на якому його обраниця зображена ще вагітною.

Пара усміхається і ніжно обіймається, а з-під піджака на Катерині видніється чималий вагітний животик.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова / instagram.com/dmitryshepelev

"П'ять років тому ми зустрілися на нашому першому побаченні. І сьогодні, через увесь цей час, можу сказати лише: "Скільки? П'ять?!" І: "Я дуже пишаюся нами!" – підписав кадр Шепелєв.

Зауважимо, що у грудні 2019-го Дмитро Шепелєв зізнався, що освідчився Катерині Тулуповій.

Нагадаємо, що Дмитро Шепелєв перебував у цивільному шлюбі зі співачкою Жанною Фріске від 2012 до 2015 року. 7 квітня 2013 року Фріске народила Шепелєву сина. 15 червня 2015 року співачка померла після тривалої боротьби з раком.

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