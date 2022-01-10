Вдівець Жанни Фріске вперше показав обличчя крихітного сина від нової дружини

Юзери зазначили, що Тихон схожий на свого братика Платона.

Вдівець покійної співачки Жанни Фріске, ведучий Дмитро Шепелєв у березні минулого року вдруге став батьком.

Сина знаменитості народила дизайнерка Катерина Тулупова, з якою шоумен у стосунках вже понад п'ять років. Лише зараз Дмитро вперше показав обличчя маленького хлопчика, якого закохані назвали Тихоном. У своєму Instagram зірка показав казковий кадр. На фото малюк притулився до вікна і розглядає вулицю, а під деревцем сидить кролик.

Син Дмитра Шепелєва / instagram.com/dmitryshepelev

"Син. Січень. Кролик", – написав він.

Зі свого боку, замилувані юзери зазначили, що Тихон схожий на свого братика Платона.

З Платоном дуже схожі

Спершу подумала, що це Платончик

Який симпатичний малюк! На вас, Дмитре, схожий! Такі щічки

Нагадаємо, що Дмитро Шепелєв перебував у цивільному шлюбі зі співачкою Жанною Фріске від 2012 до 2015 року. 7 квітня 2013 року Фріске народила Шепелєву сина. 15 червня 2015 року співачка померла після тривалої боротьби з раком.

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