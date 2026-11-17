Руслана Писанка з чоловіком / © instagram.com/pisankaruslana

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Вдівець української акторки та телеведучої Руслани Писанки — Ігор Ісаков — схоже, долучився до лав Збройних сил України. Чоловік опублікував світлини у військовій формі, на яких постав серед лісу та в окопі.

Кадрами Ісаков поділився у Facebook в жовтні та листопаді. На фотографіях він усміхається та позує у військовому однострої. Водночас жодних подробиць щодо мобілізації, підрозділу чи місця служби чоловік поки не повідомляв.

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Ігор Ісаков / © facebook.com/igor.isakov.27732

Тим не менш, чоловік дещо згодом відповів на запитання підписниці про те, чи дійсно перебуває на фронті. У відповідь вдівець лаконічно пояснив, що наразі не перебуває на передовій, і нагадав, що служба у ЗСУ не обов’язково означає безпосередню участь у бойових діях.

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«Привіт. Наразі ні. Не всі ЗСУ на фронті», — відповів Ісаков.

Допис Ігоря Ісакова — коментарі / © facebook.com/igor.isakov.27732

До слова, раніше Ігор неодноразово демонстрував свою проукраїнську позицію в соцмережах і відкрито висловлювався про події в Україні та світі.

Під дописом користувачі залишили слова підтримки. Вони дякували Ісакову за захист України, бажали міцного здоров’я та просили берегти себе. А українська акторка Римма Зюбіна навіть запропонувала допомогу.

Бережіть себе і своє здоров’я. Нехай Янгол-охоронець Вас оберігає

«Ігорчику, дякую тобі! При будь-якій потребі готова допомогти тобі волонтерським збором» — Римма Зюбіна

Дякую за захист, друже! Здоров’я та охорони небес! Низький уклін!

Дякую за наш захист, Ігоре! Божої опіки та якнайшвидшого повернення додому з перемогою!

Зазначимо, Ігор Ісаков був чоловіком Руслани Писанки. Пара одружилася 2012 року й прожила разом близько десяти років. Спільних дітей у подружжя не було, однак Ігор має сина Єгора від попереднього шлюбу, з яким акторка мала теплі стосунки.

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На жаль, Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року в Німеччині у віці 56 років. Акторка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням, про яке не розповідала публічно.

Після втрати дружини Ісаков продовжує берегти пам’ять про неї, зберігає особисті речі акторки та дбає про місце її останнього спочинку. Так, чоловік перепоховав прах Руслани на Берковецькому кладовищі в Києві. До того він зберігався у крипті Спасо-Преображенського собору.

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