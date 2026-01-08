ТСН у соціальних мережах

Вдова ADAM через місяць після втрати довела до сліз зізнанням про смерть коханого: "Чекаю на тебе"

Олександра висловила свої емоції від пережитого горя.

ADAM і Олександра Норова

ADAM і Олександра Норова / © instagram.com/adamukraine

Вдова українського співака ADAM Олександра Норова — через місяць після трагічної втрати не стримала болю та поділилася щемливими словами про життя без коханого.

У своїх сториз Олександра відверто написала про стан, у якому перебуває після смерті чоловіка. За її словами, час не полегшив втрату, а кожен день без Михайла Клименка (справжнє ім’я ADAM) дається їй як випробування. Вдова зізналася, що досі не може повірити в те, що сталося, і живе з відчуттям постійного очікування.

Сториз Олександри Норової / © instagram.com/sasha_norova

Сториз Олександри Норової / © instagram.com/sasha_norova

«Рівно місяць, як я тужу за тобою. Рівно місяць, як я мрію, щоб наснився ти мені. Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи вже не поцілую. Рівно місяць, як ціла вічність. Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурна. Рівно місяць, як тебе нема», — довела до сліз вдова.

Нагадаємо, співак ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, пішов із життя 7 грудня. Артист тривалий час перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт. Прощання з 38-річним музикантом відбулося в Києві — провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та чимало колег по сцені.

