Вдова ADAM розкрила моторошні деталі смертельної хвороби чоловіка: «Найстрашніший ступінь»

Adam та Олександра Норова

Українська співачка та дизайнерка Олександра Норова відверто розповіла про останні місяці життя свого чоловіка, соліста гурту ADAM Михайла Клименка, який помер після важкої хвороби.

Артистка зізналася, що до останнього вірила в одужання коханого. Хвороба розвивалася стрімко й непередбачувано. Спочатку все виглядало як звичайний біль у шиї. Лікарі припускали проблеми з хребтом. Згодом стан різко погіршився. Ситуація вийшла з-під контролю буквально за кілька днів.

«Ми лікували шию. Зробили МРТ шийного відділу. Показало, що там є грижа. Міша говорив, що вона у нього ще з 2012 року і тисне на судини. Ми пішли до невролога, і вона каже: „Тут може бути інсульт. Треба крапельниці“. Ми робили, не було жодного дня, коли ми лежали й думали, що все мине. Я возила його до нейрохірурга. Розглядали операцію. Йому вдома стало погано, він знепритомнів. Його забрала швидка вночі. Він почав поводитися дивно, не впізнавав мене, це різко було. У Михайла ще був розсіяний склероз. На програмі перебував. Він підхопив вірус, а легені були чисті. Воно потрапило у мозок одразу, в оболонки. Коли МРТ зробили з контрастом, побачили, що у лобних ділянках запалення. Типу менінгіт. Не було розуміння, звідки воно. Закрита форма туберкульозу, найважча. Дуже важка хвороба», — розповіла Саша Норова в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Попри коротке поліпшення, ситуація швидко стала критичною. Інфекція вразила весь мозок. Медики зафіксували найважчий стан. Кожен день перетворився на боротьбу за життя. Надія трималася лише на вірі та любові.

«Він спить, а я плачу сиджу. Виявляється, що є різні ступені коми, є перший, другий і найстрашніший. У Міші був третій ступінь коми. Я вірила, що станеться диво. Ми з друзями молилися в один час. Я йому так співала там, і казки читала, і вірші читала, і цьомала в кожну клітиночку тіла. Мені здається, що ось ця наша любов тримала його в комі, не пускала я його. Коли дітей не було вдома, я так плакала, що думала, сусіди просто відкриють двері і скажуть: „Саш, все добре?“. Бо я орала просто, як вовк вила», — зізналася артистка.

Зазначимо, про смерть Михайла Клименка стало відомо 7 грудня 2025 року. Музикант так і не вийшов із коми. Йому було 38 років. Пара прожила разом 17 років і виховувала двох дітей.

