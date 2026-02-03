Вдова ADAM вперше після смерті артиста вийшла на сцену й зворушливо забрала нагороду: "Мішо, ти тут?"

ADAM і його дружина / © instagram.com/adamukraine

Через два місяці після смерті українського співака Михайла Клименка, фронтмена гурту ADAM, його вдова Олександра Норова здійснила перший публічний вихід.

Артистка відвідала музичну премію «Золота зоря Лірум», яка відбулася 2 лютого в Українському домі в Києві. Цьогоріч редакція Лірум відзначала найкращі музичні здобутки українських артистів і кліпмейкерів та презентувала нову номінацію — «Музичний продюсер». Саме її лауреатом став гурт ADAM, соліст якого помер 7 грудня після тривалої боротьби з важкою хворобою — туберкульозного менінгіту.

Нагороду зі сцени отримувала Олександра Норова й поділилася досягненням гурту в Instagram. У своїй промові вона звернулася до залу зі щирими словами, але найперше — до покійного чоловіка. Артистка зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.

Олександра Норова на премії Лірум / © instagram.com/sasha_norova

«Мішо, ти тут? Я думаю, що Міша зі мною кожен мій крок. Я так собі придумала й так хочу в це вірити. Мені подобається, що Міша в першу чергу був саундпродюсером нашого кохання», — сказала Олександра зі сцени.

Вона наголосила, що головною метою їхньої творчості було передавати любов — справжню, живу й чесну. Завершуючи виступ, Норова звернулася до всіх присутніх із простим, але важливим закликом — частіше говорити про свої почуття.

«Дуже рада, що є люди, яким відгукнулися наші пісні й кохання — це було нашою ціллю. ADAM — це кохання, наше життя. Любові замало не буває, правда? Любіть одне одного, цьомайте і вчіться, будь ласка, говорити одне з одному „я тебе люблю“», — зворушила зал вдова артиста.

Олександра Норова / © instagram.com/sasha_norova

Нагадаємо, на початку грудня минулого року з Михайлом Клименком попрощалися у Києві. Провести зірку в останню путь прийшло чимало зірок, друзі та родина. Тоді ж вдова Олександра Норова розповіла присутнім про останні дні артиста.