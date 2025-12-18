ТСН у соціальних мережах

Гламур
666
2 хв

Вдова ADAM вперше після його похорону вийшла на зв'язок і не змогла стримати сліз

Олександра Норова зробила важливу заяву.

Автор публікації
Віра Хмельницька
ADAM із дружиною

ADAM із дружиною / © instagram.com/adamukraine

Вдова українського співака ADAMОлександра Норова — вперше після його похорону вийшла на зв'язок.

Виконавиця в Instagram-stories зробила заяву. Вона подякувала всім за підтримку, за допомогу і за те, що не залишилися осторонь у момент тяжкого горя для їхньої родини. Артистка також подякувала шанувальникам, що ті підтримують творчість ADAM і слухають його пісні. Норова зазначила, що для неї це неабияк важливо і вона цінує добро.

“Я хочу подякувати за вашу підтримку. Я, правда, не очікувала такого. Я кожному дякую за обійми, за теплі слова, дякую за фінансову допомогу, дякую за те, що слухаєте пісні ADAM, дякую, що співаєте пісні, дякую за спогади в сторіз. Дякую вам за ваше добро!” — каже Олександра.

Олександра Норова / © instagram.com/adamukraine

Олександра Норова / © instagram.com/adamukraine

Вдова ADAM також наголосила, що важливо жити в моменті, цінувати одне одного, не забувати казати теплі слова, обійматися і вкотре висловлювати почуття. Олександра Норова, яка не могла стримати сліз, говорить, що життя надто непередбачуване і не знаєш, яка мить може стати останньою.

“Я хочу нагадати вам ще раз, будь ласка, любіть одне одного, цілуйтеся частіше, обіймате одне одного, кажіть слова кохаю, частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую”, — каже вона.

Нагадаємо, ADAM, справжнє ім'я якого Михайло Клименко, помер 7 грудня в одній із лікарень Києва. Причиною смерті артиста став туберкульозний менінгіт, через який він впав у кому. Нещодавно відома піарниця розкрила нові подробиці хвороби ADAM.

666
