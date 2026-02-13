ТСН у соціальних мережах

Вдова ADAM випустила його останню пісню і довела до сліз їхнім романтичним кліпом

Трек був записаний ще у травні 2025 року, проте музиканти не встигли випустили студійну версію.

Валерія Сулима
ADAM та Саша Норова

ADAM та Саша Норова

Вдова українського співака ADAM, справжнє ім'я якого Михайло Клименко, випустила його останню пісню.

Композиція, яка отримала назву "Сильно-сильно", була створена виконавцем та його дружиною Сашею Норовою у травні 2025 року в домашній студії. Як і всі пісні ADAM, він народився з реального життя — гастролей Україною, поїздок між містами, коротких пауз між концертами та моментів, коли найціннішим було просто бути поруч. У тексті пісні — справжні місця й події: Ужгород, куди пара не встигла на цвітіння сакур, Миколаїв із розведеними мостами, дороги, готелі й відчуття життя між виступами.

ADAM та Саша Норова

ADAM та Саша Норова

Приспів треку з'явився майже одразу — разом із фразою "люблю тебе у Києві депресивно". Згодом саме це слово викликало сумніви, адже Михайло й Саша завжди прагнули говорити у своїй музиці про світло й любов. Вони намагалися змінити формулювання, але жодне інше не звучало так чесно.  Трек залишився завершеним, однак не був випущений. З часом сенс пісні відкрився інакше. Вона набула нового, глибшого значення і стала історією про любов, у якій є не лише світло, а й тиша, сум і вміння бути поруч у найскладніші моменти.

"Ця пісня — про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній — правда з нашого життя", — ділиться дружина музиканта Саша Норова.

Разом із треком на YouTube вийшло відео, змонтоване другом пари, режисером Артемом Григоряном, з особистих архівів. Кліп складається в цілісну історію спільного життя, любові та часу, прожитого разом.

Зазначимо, Михайло Клименко, відомий як ADAM, — український співак, композитор і автор пісень. Він пішов із життя 7 грудня 2025 року після важкої хвороби. Пісня "Сильно-сильно" стала однією з останніх завершених робіт музиканта.

До речі, нещодавно Михайло Клименко посмертно отримав нагороду музичної премії "Золота зоря Лірум". Вдова артиста забрала її замість чоловіка і довела до сліз промовою.

