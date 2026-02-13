Вдова ADAM випустила його останню пісню і довела до сліз їхнім романтичним кліпом

ADAM та Саша Норова

Реклама

Вдова українського співака ADAM, справжнє ім'я якого Михайло Клименко, випустила його останню пісню.

Композиція, яка отримала назву "Сильно-сильно", була створена виконавцем та його дружиною Сашею Норовою у травні 2025 року в домашній студії. Як і всі пісні ADAM, він народився з реального життя — гастролей Україною, поїздок між містами, коротких пауз між концертами та моментів, коли найціннішим було просто бути поруч. У тексті пісні — справжні місця й події: Ужгород, куди пара не встигла на цвітіння сакур, Миколаїв із розведеними мостами, дороги, готелі й відчуття життя між виступами.

ADAM та Саша Норова

Приспів треку з'явився майже одразу — разом із фразою "люблю тебе у Києві депресивно". Згодом саме це слово викликало сумніви, адже Михайло й Саша завжди прагнули говорити у своїй музиці про світло й любов. Вони намагалися змінити формулювання, але жодне інше не звучало так чесно. Трек залишився завершеним, однак не був випущений. З часом сенс пісні відкрився інакше. Вона набула нового, глибшого значення і стала історією про любов, у якій є не лише світло, а й тиша, сум і вміння бути поруч у найскладніші моменти.

Реклама

"Ця пісня — про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній — правда з нашого життя", — ділиться дружина музиканта Саша Норова.

Разом із треком на YouTube вийшло відео, змонтоване другом пари, режисером Артемом Григоряном, з особистих архівів. Кліп складається в цілісну історію спільного життя, любові та часу, прожитого разом.

Зазначимо, Михайло Клименко, відомий як ADAM, — український співак, композитор і автор пісень. Він пішов із життя 7 грудня 2025 року після важкої хвороби. Пісня "Сильно-сильно" стала однією з останніх завершених робіт музиканта.

До речі, нещодавно Михайло Клименко посмертно отримав нагороду музичної премії "Золота зоря Лірум". Вдова артиста забрала її замість чоловіка і довела до сліз промовою.