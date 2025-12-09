Вдова ADAM зі сльозами розповіла про останні дні життя артиста та знак перед смертю: "Я кричала"

Прощання з ADAM у Києві / © ТСН

Вдова українського співака ADAM — Олександра Норова — зворушила своєю промовою під час церемонії прощання з ним у Києві.

Так, 9 грудня відбувається прощання з Михайлом Клименком (справжнє ім’я музиканта). На церемонії у Національній філармонії присутня вся його родина. Зокрема, вдова промовила теплі слова прощання й довела усіх присутніх до сліз. Олександра висловила свої почуття глибокого смутку й згадала історію їхнього великого кохання, підтримки та спільної творчості. Окремо вдова звернулася до покійного та подякувала за все, що було, й що вона пам’ятатиме завжди. Про це розповідають кореспонденти ТСН.ua.

«Дуже важко мені казати, але в серці та душі величезна порожнеча. Єдине, що хочу сказати — я впевнена на 100 відсотків, що прожила майже 18 років з Мішею в неземному коханні. Ми завжди дякували Богу одне за одного, любов, яку він подарував. Ми день у день жили й не було ані дня, щоб ми не бачилися чи не казали, що ми любимо одне одного. Я Міші дякую, він найкращий у світі чоловік, батько, творча людина. Дякую Богу за нашу творчість. Дякую Міші за те, що вірив в мене і завжди казав, що "ти класна й найкраща". А я його так само підтримувала. Дякую за ці пісні, які залишаться в серці, думках. Я тебе дуже люблю і буду любити все своє життя. Ти назавжди у моєму серці. Я так молилася, кричала, але, мабуть, у Бога свої плани на всіх нас. Дякую тобі, Мішель, такого більше ніколи не буде, дякую тобі за дітей», — розчулила Олександра.

Прощання з ADAM у Києві — вдова / © ТСН

Крім того, вдова подякувала всім за «підтримку, добрі слова та молитви». А також згадала останній день перед смертю 38-річного артиста, якого забрала важка недуга. Олександра говорить, що ніби передчувала трагедію. А вдома побачила особливий знак — сонечко, яке літало в кімнаті.

«Перед ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні… Я його там націлувала, масажі робила, тулилася до нього так сильно… Думала, він зараз, як у казці, розплющить очі й на мене гляне. Але приїхала додому й маленька божа корівка літає біля мене. Я вже зрозуміла, що це був Міша, навіть говорила з нею. А потім наступного дня приїхала, коли дізналася про смерть Міші, а божої корівки немає», — довела до сліз вдова.

Нагадаємо, ADAM пішов з життя 7 грудня після тривалого перебування у комі на тлі туберкульозного менінгіту.