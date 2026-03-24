Вдова ADAM зізналась, як після смерті чоловіка дає раду своєму горю: "Вчимося жити з цим болем"

Вдова українського співака ADAM, справжнє ім'я якого Михайло Клименко, зізналась, як після смерті чоловіка дає раду своєму горю.

Життя артиста обірвалося 7 грудня 2025 року у віці 38 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Вдова ADAM – співачка Саша Норова – зізнається на проєкті "Наодинці з Гламуром", що таке горе тяжко пережити. Виконавиці наразі допомагає спілкування, адже саме тоді вона не заглиблюється в свій біль. Також Норова почала писати вірші, аби таким чином не тримати все в собі та виговорюватися. Окрім того, співачка хоче малювати картини.

"Стан насправді не змінився ще, дуже важко… Я зранку прокидаюся і стараюся жити далі, і так зранку до вечора. Про творчість поки що я не думаю. Але я почала писати. Я колись писала вірші в нотатки, але зараз я купила собі блокнот і хочу свій біль туди транслювати, виговорюватися. Ще купила собі скетчбук, хочу малювати якісь картини", - говорить співачка Анні Севастьяновій.

Саша Норова не приховує, що дітям наразі теж неабияк тяжко. Проте сім'я ADAM розуміє, що вже нічого не змінити, тож вони вчаться жити по-іншому та давати раду своєму горю.

"Звичайно, важко. Що можна тут сказати… Втратити батька… Він був у нас душа родини. Живемо, ми вчимося щодня жити з цим болем. Це вже назавжди з нами, так сталося. Треба вчитися по-іншому жити", - додала співачка.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Нагадаємо, нещодавно Саша Норова зізналась, чи повернеться на сцену після смерті чоловіка. До слова, раніше вони виступали в дуеті.