Вдова актора-військового розповіла, як після загибелі чоловіка на фронті дає раду своєму горю

Вдова відомого актора-військового Олексія Хільського, який загинув на фронті у серпні минулого року, розповіла, як дає раду своєму горю.

Акторка Надія Хільська говорить, що тяжко переживає втрату коханого. Однак, щоб не впадати у відчай, артистка ходить на публічні заходи, намагається працювати та продовжувати їхню з чоловіком справу – акторство.

"Як вам сказати, як я почуваюся…Важко, звичайно. Це не може бути не важко. Але ходжу на івенти, бачу людей, намагаюся не забувати, що в мене є професія, що мій чоловік мав таку саму професію. Це частина нашого життя і життя людей, за яке мій чоловік віддав своє життя", - розповіла артистка на проєкті "Ранок у великому місті".

Олексій Хільський / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Також Надія Хільська поділилася, що її чоловік не залишав заповіт. За словами артистки, вони з коханим намагалися не думати взагалі про те, що може статися горе.

"Мій чоловік не залишав жодного заповіту. Останнє, про що ми намагалися думати, це про те, що він може загинути. Коли він був вдома після кожного свого поранення, ми намагалися просто жити в кайф і проводити цей час в коханні", - додала артистка.

Надія та Олексій Хільські / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Нагадаємо, раніше Надія Хільська розповідала про фінансову допомогу від держави. Акторка зізнавалась, чи отримала 15 мільйонів гривень за загибель чоловіка на війні.

Читайте також: