Вдова Білоножка пригадала свою невдалу еміграцію чотири роки тому та чому зараз не виїде з Києва

Світлана Білоножко / © facebook.com/svitlana.bilonozko

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Народна артистка України Світлана Білоножко, яка після смерті чоловіка Віталія Білоножка продовжує творчу діяльність, розповіла, чи розглядає можливість виїхати з Києва через небезпеку.

Співачка зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення уже намагалася пожити в іншому місті, однак надовго там не затрималася. В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» вона зазначила, що не планує емігрувати з України.

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За словами Світлани, навіть тимчасовий переїзд до Ужгорода, куди родина вирушила в перші місяці великої війни, не став для неї комфортним рішенням. Зрештою, вона досить швидко повернулася до столиці.

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Світлана Білоножко / © instagram.com/svitlana_bilonozhko

Білоножко наголосила, що Київ для неї — особливе місто, з яким вона не хоче розлучатися. Ба більше, вона вірить, що обставини не змусять українців масово залишати країну.

«Ні, не задумувалася. На початку війни ми виїжджали до Ужгорода, але тоді дуже швидко повернулися. Я не можу без Києва. Взагалі, ми не плануємо виїздити з України. У мене є така сильна віра, що не буде такого, що треба буде виїздити всім і це буде кінець», — наголосила артистка в розмові з Анною Севастьяновою.

Нині Світлана Білоножко залишається в Україні та продовжує займатися творчістю. Попри особисту втрату вона не відмовляється від виступів і прагне й надалі знайомити слухачів зі своїм репертуаром та згадувати про чоловіка — Віталія Білоножка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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