Вдова Білоножка зі сльозами на очах розповіла про перший ранок без чоловіка: "То був страшний розпач"

Світлана та Віталій Білоножки

Народна артистка України Світлана Білоножко з болем згадала перші дні після смерті свого чоловіка, співака Віталія Білоножка, який торік пішов з життя.

Світлана зізналася, що одразу після смерті Віталія не мала часу навіть на сльози. Вона зробила все, щоб поховання відбулося на найвищому рівні, як вона і хотіла для свого коханого.

«То був страшний розпач… Але я мала достойного чоловіка, і мусила зробити все, щоб і прощання з ним було достойним. Коли мені міністр сказав, що там прощаються лише з героями, я відповіла: «Він герой. Просто не встигли йому дати звання», — згадала артистка в інтерв’ю Олексія Суханова.

Вона розповіла, що всі члени родини долучилися до організації прощання — сини, невістка, внуки. Після похорону, каже співачка, вона довго не могла заснути — відчувала присутність чоловіка поруч.

«Мене не залишав менший син, він був поруч увесь час. Я прокидалася від того, що його рука (Віталія Білоножка — прим. ред.) гладить мене по голові… Дев’ять днів це тривало. Я не спала зовсім. Потім звернулася до гадалок — казали, ставте свічку, моліться, говоріть до нього. І коли дев’ять днів минуло, все ніби рукою зняло», — здивувала виконавиця своєю розповіддю.

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Світлана переконана, що це був знак від чоловіка — він прийшов її підтримати в перші найважчі дні. Попри те, що минув час, співачка зізнається — часто звертається до Віталія подумки й досі відчуває його поруч.

«Голос я не чую, але думаю з ним постійно. Буває, що нахлине, розридаюся — тоді ховаюся від усіх, щоб ніхто не бачив. Бо при людях не можу… А коли співаю сумну пісню, голос зникає — він просто сідає. Але треба жити. Треба робити все, що ми з ним надумали. Я все зроблю, Віталіку», — підсумувала своє зізнання вдова співака.

