ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
951
Час на прочитання
2 хв

Вдова Білоножка зі сльозами на очах розповіла про перший ранок без чоловіка: "То був страшний розпач"

Артистка поділилася, як пережила цю втрату та як продовжує розмовляти з коханим подумки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Світлана та Віталій Білоножки

Світлана та Віталій Білоножки

Народна артистка України Світлана Білоножко з болем згадала перші дні після смерті свого чоловіка, співака Віталія Білоножка, який торік пішов з життя.

Світлана зізналася, що одразу після смерті Віталія не мала часу навіть на сльози. Вона зробила все, щоб поховання відбулося на найвищому рівні, як вона і хотіла для свого коханого.

«То був страшний розпач… Але я мала достойного чоловіка, і мусила зробити все, щоб і прощання з ним було достойним. Коли мені міністр сказав, що там прощаються лише з героями, я відповіла: «Він герой. Просто не встигли йому дати звання», — згадала артистка в інтерв’ю Олексія Суханова.

Вона розповіла, що всі члени родини долучилися до організації прощання — сини, невістка, внуки. Після похорону, каже співачка, вона довго не могла заснути — відчувала присутність чоловіка поруч.

«Мене не залишав менший син, він був поруч увесь час. Я прокидалася від того, що його рука (Віталія Білоножка — прим. ред.) гладить мене по голові… Дев’ять днів це тривало. Я не спала зовсім. Потім звернулася до гадалок — казали, ставте свічку, моліться, говоріть до нього. І коли дев’ять днів минуло, все ніби рукою зняло», — здивувала виконавиця своєю розповіддю.

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Світлана переконана, що це був знак від чоловіка — він прийшов її підтримати в перші найважчі дні. Попри те, що минув час, співачка зізнається — часто звертається до Віталія подумки й досі відчуває його поруч.

«Голос я не чую, але думаю з ним постійно. Буває, що нахлине, розридаюся — тоді ховаюся від усіх, щоб ніхто не бачив. Бо при людях не можу… А коли співаю сумну пісню, голос зникає — він просто сідає. Але треба жити. Треба робити все, що ми з ним надумали. Я все зроблю, Віталіку», — підсумувала своє зізнання вдова співака.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко розповіла, які російські зірки свого часу лицемірно прикидалися «друзями» українців, а після початку війни показали своє справжнє обличчя. За словами співачки, після цього «хочеться дати в мордяку».

Дата публікації
Кількість переглядів
951
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie