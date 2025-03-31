Вдова Білозіра розкрила, як після загибелі композитора рідні поділили спадок і кому належать права на пісні

Ігор Білозір із другою дружиною та Оксана Білозір

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Вдова композитора та народного артиста України Ігоря Білозіра розповіла, як після його загибелі рідні поділили спадок і кому належать авторські права.

Так, днями колишня дружина артиста Оксана Білозір дала інтерв’ю “Главкому”, де запевнила, що єдиний спадкоємець покійного композитора — це їхній спільний син Андрій. За словами співачки, саме йому належать в тому числі й авторські права на творчість батька. Утім, друга дружина Білозіра — Ольга Гошовська — дала іншу версію. Вона говорить, що спадкоємців троє — мама артиста, вона та син Андрій.

“Все його майно і творчий набуток ділилися між трьома спадкоємцями. Ігореве помешкання, що у Львові: 1/6 відійшла Ігоревій мамі Марії Іванівні Білозір; 1/6 — мені (тоді Ользі Білозір) як дружині Ігоря; 4/6 — синові Ігоря та Оксани Білозорів — Андрієві”, — написала Ольга.

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Ігор Білозір із сином. Фото — Facebook Михайло Маслій

Що ж стосується творчого доробку, то його теж розділили між собою мама музиканта, друга дружина та син. Щоправда, згодом Ольга подарувала свою частку рідній сестрі чоловіка. Тим часом Марія Іванівна заповіла онучці. Тож, права на пісні музиканта належать його синові Андрію, сестрі Руслані та племінниці Вікторії.

“Творча спадщина ділилася на трьох спадкоємців у рівних частках: по 1/3. Ігорева мама згодом, щоб я могла купити собі помешкання, подарувала свою частку від Ігоревої квартири мені. На знак вдячності я подарувала 1/3 своєї частки прав на творчу спадщину Ігоря його рідній сестрі Руслані Йосипівні Білозір. Ігорева мама заповіла свою 1/3 авторського права на пісні сина своїй онуці, дочці Руслани Білозір Вікторії Савчук. Отже, станом на сьогодні авторським правом на пісні й інструментальні твори Ігоря Білозора володіють три особи: Андрій Білозір, Руслана Білозір, Вікторія Савчук”, — додала вдова музиканта.

Ольга Гошовська також наголосила на ще одному важливому моменті. Права на пісню належать не лише композитору, а й поетам, які готували текст. Отож, у таких випадках 50% прав на композицію належать Білозіру, а інші — авторові рядків. Тоді спадкоємці композитора ділять між собою 50% у рівних частинах.

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

“Не забуваймо, що пісня має і музику, і слова. І тут уже йдеться про авторські права на пісню не лише композитора, але й поета. Наприклад, пісня “Мамина світлиця”. 50% авторських прав належать поетові Богдану Стельмаху, інші 50% — трьом спадкоємцям Ігоря Білозора у рівних частках”, — додала Гошовська.

Зазначимо, Оксана та Ігор Білозіри прожили в шлюбу 14 років, під час якого народився їхній син Андрій. Через два роки після розлучення музикант одружився з Ольгою Гошовською. Життя композитора трагічно обірвалося 28 травня 2000 року. Музиканта 8 травня побили чоловіки на підпитку. Їм нібито не сподобалось те, що він виконував українськомовні пісні і заважав їм слухати російськомовні. Від отриманих травм композитор помер у лікарні.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповіла про спадщину мами Ніни Матвієнко. Артистка розкрила, як її поділила зі своїми братами.