Вдова Дизеля з Green Grey вперше прокоментувала його смерть: "Він не хворів, не жалівся на здоров'я"

Дизель з гурту Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Реклама

Вдова засновника гурту Green Grey Дизеля, справжнє ім'я якого Андрій Яценко, вперше прокоментувала смерть чоловіка.

На проєкті "ЖВЛ представляє" реперка Євгенія зізналась, що досі не може оговтатися після втрати музиканта. Смерть Дизеля стала для неї справжнім шоком, адже він не хворів та не жалівся на стан свого здоров'я.

"Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його немає з нам. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів", - говорить Євгенія.

Реклама

Вдова Андрія Яценка з Green Grey / © скриншот з відео

До речі, 30 жовтня в Києві відбувався концерт пам'яті Андрія Яценка. Вдова музиканта звернулася до всіх, хто відвідав захід, та подякувала за підтримку в такий тяжкий для неї час.

"Він 30 років горів музикою, гуртом. Я дуже вдячна всім, хто прийшов підтримати мене і пам'ять про Андрія. Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися", - говорить Євгенія.

Нагадаємо, Андрій Яценко помер 20 жовтня через серцеву недостатність, що була викликана ішемічною хворобою. Нещодавно тітка музиканта розповіла, що його дружина досі не пробачає собі смерті чоловіка.