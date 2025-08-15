ТСН у соціальних мережах

Вдова Феліпенка пригадала їхнє останнє спілкування і як дізналася про загибель чоловіка на війні

Також Катерина Мотрич розповіла, як загинув Юрій Феліпенко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Вдова українського актора Юрія Феліпенка – ведуча Катерина Мотрич – пригадала їхнє останнє спілкування і як дізналася про загибель чоловіка на фронті.

Артиста не стало 14 червня. Катерина Мотрич в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що того фатального дня вони спілкувалися востаннє. За пів години до загибелі Юрія подружжя списувалося в Мережі. Зокрема, Феліпенко повідомив, що повертається з позицій.

"Востаннє спілкувалися за пів години до його смерті. Вони виїжджали з позицій. Ми листувалися. Я написала: "Хух, напиши", - пригадала ведуча.

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Через пів години після їхнього спілкування Юрій загинув. Катерина говорить, що не може розповідати подробиць, адже нині триває розслідування. Однак ведуча зазначила, що це сталося під час його повернення з позицій. Про загибель чоловіка Катерину Мотрич повідомили працівники ТЦК.

"Працівники ТЦК повідомили. Мушу відзначити, що від моменту, як вони мені зателефонували, і до моменту сьогоднішнього, ми в контакті з різними документаціями, бюрократичними процесами. Це дуже приємна комунікація. Як би це дивно не звучало, я хочу публічно сказати дякую за цю щиру, тактовну і послідовну комунікацію зі мною. Вони зателефонували, приїхали до мене: медсестра і капелан. Приїхали і повідомили, що Юра загинув. Це було при виїзді з позицій", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Мотрич показувала фото з їхнього з Юрієм Феліпенком весілля. Ведуча також розчулила спогадами про той день.

