Вдова Феліпенка пригадала їхнє останнє спілкування і як дізналася про загибель чоловіка на війні

Вдова українського актора Юрія Феліпенка – ведуча Катерина Мотрич – пригадала їхнє останнє спілкування і як дізналася про загибель чоловіка на фронті.

Артиста не стало 14 червня. Катерина Мотрич в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що того фатального дня вони спілкувалися востаннє. За пів години до загибелі Юрія подружжя списувалося в Мережі. Зокрема, Феліпенко повідомив, що повертається з позицій.

"Востаннє спілкувалися за пів години до його смерті. Вони виїжджали з позицій. Ми листувалися. Я написала: "Хух, напиши", - пригадала ведуча.

Через пів години після їхнього спілкування Юрій загинув. Катерина говорить, що не може розповідати подробиць, адже нині триває розслідування. Однак ведуча зазначила, що це сталося під час його повернення з позицій. Про загибель чоловіка Катерину Мотрич повідомили працівники ТЦК.

"Працівники ТЦК повідомили. Мушу відзначити, що від моменту, як вони мені зателефонували, і до моменту сьогоднішнього, ми в контакті з різними документаціями, бюрократичними процесами. Це дуже приємна комунікація. Як би це дивно не звучало, я хочу публічно сказати дякую за цю щиру, тактовну і послідовну комунікацію зі мною. Вони зателефонували, приїхали до мене: медсестра і капелан. Приїхали і повідомили, що Юра загинув. Це було при виїзді з позицій", - поділилася ведуча.

