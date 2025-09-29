Вдова Георгія Ґонґадзе пояснила, чому після загибелі чоловіка приховує особисте життя

Мирослава Ґонґадзе / © facebook.com/myroslava.gongadze

Дружина загиблого Георгія Ґонґадзе, журналістка й громадська активістка Мирослава Ґонґадзе, розповіла подробиці свого особистого життя.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко вона зізналася, що свідомо оберігає своє приватне життя від сторонніх очей, попри багаторічну присутність у публічному просторі. Варто зазначити, що Мирослава рідко говорить про себе поза роботою.

Водночас журналістка підкреслила, що частина її історії й так давно стала надбанням суспільства, тож решту вона залишає лише для себе. За її словами, всього, що люди знають про неї — достатньо.

"Я не буду розповідати про своє особисте життя. Те, що суспільство вже знає, цього достатньо. Все інше — це моє, і воно не має ставати публічним", — наголосила Мирослава.

Водночас Ґонґадзе не приховує — особисте життя обов’язково має бути. Також вона додала, що пам’ять про чоловіка Георгія для неї неабияк важлива.

"Це жіноче натхнення, ментальне здоров’я, сила заради себе і дітей. Пам’ять про чоловіка важлива, але життя триває, і воно передбачає стосунки, наповнення, любов", — зауважила Мирослава, додавши, що саме цього радить прагнути жінкам, які пережили втрату.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ҐОНҐАДЗЕ: яке МІНІСТЕРСТВО хоче очолити, таємниці ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ і що не так зі США

На запитання про повернення до України Гонгадзе з інтригою відповіла, що розглядає таку можливість. Мирослава зауважила, що робить все можливе задля того, щоб переїхати сюди на довгий період часу.

