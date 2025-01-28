Вдова Хільського зізналась, як після загибелі чоловіка дає раду горю: "Бачила останні хвилини життя"

Вдова відомого актора-військового Олексія Хільського – Надія Хільська - зізналась, як дає раду своєму горю.

Артист ще на початку повномасштабної війни встав на захист України від російських окупантів. Однак життя Олексія Хільського трагічного обірвалося у серпні 2023 року. Надія Хільська говорить, що її чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Зокрема, на "нулі" він отримав серйозне поранення. Побратими намагалися евакуювати Хільського, однак, на жаль, окупанти вдарили дроном, який забрав життя актора.

"Під час виконання завдання на "нулі" вони розділилися на дві групи. Коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі, був поранений. Його намагалися витягти, але прилетів ворожий дрон – і він загинув. Я бачила останні хвилини життя свого чоловіка з екшн-камери, мені передали запис побратими. Як він був поранений, як надавали першу допомогу, накладали турнікет, несли на ношах, вони рвалися, переклали на інші. Я була з ним всі ці останні хвилини. Це було нестерпно, але водночас я так пишалась ним", - розповіла акторка в інтерв'ю Oboz.ua.

Олексій Хільський / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Вже півтора року минуло від загибелі Олексія Хільського. Надія зізнається, що час зовсім не лікує. Вона тяжко переживає це. Інколи акторка переглядає старі відео з чоловіком, аби просто почути його голос, інколи відчуває його присутність. До слова, Хільські прожили чимало років разом, у них були чудові стосунки і вони були партнерами у всіх сенсах. Тож, Надії неабияк складно дається переживати це горе.

"Цей біль просто вже стає частиною тебе. Нічого неможливо забути. Коли стільки років між вами такі класні стосунки, ви партнери в усіх сенсах цього слова – по життю, професії, батьківству. Ми реально були гарною родиною. Бувають періоди, коли мені весь час хочеться слухати його голос, дивитися відео. А інколи відкриваю – і швидко закриваю, бо серце розривається: не сьогодні, не можу сьогодні. Водночас я все більше стала відчувати, що він поряд з нами. Він все більше і більше стає частиною мене. Я знаю, що це дуже дивно звучить, але часто чую його голос у своїй голові, інтонації. Щось смішне – він дуже любив жартувати. А от сниться дуже нечасто", - зізналась артистка.

Надія Хільська з чоловіком / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Тим не менш, Надія Хільська намагається жити далі. Акторка говорить, що їй неабияк допомагають рідні та друзі. Також артистку відволікає робота. Саме це допомагає Надії пережити тяжкі часи.

"Рідні та друзі. Так сталося, що на середину вересня в мене були призначені знімання – ще й місяця не минуло після загибелі чоловіка. Я почала працювати – і це теж рятувало", - зізналась артистка.

Олексій та Надія Хільські з донькою / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув режисер Станіслав Притула. Життя військового трагічно обірвалося 22 січня.

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