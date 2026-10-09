Вдова Г'ю Гефнера вперше видала всю правду про пережите "пекло" у шлюбі після тривалого мовчання

Г’ю Гефнер і його вдова Крістал / © East News

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Вдова засновника імперії Playboy Г’ю Гефнера — модель Крістал Гефнер — публічно розповіла про болісний досвід шлюбу з покійним магнатом і закликала Голлівуд не романтизувати його образ.

Бізнесмен помер ще 2017 року, однак тепер його остання дружина знову привернула увагу до того, що, за її словами, відбувалося за зачиненими дверима знаменитого маєтку. Приводом стало створення художнього фільму про засновника Playboy, у якому роль його дружини має виконати американська акторка Джессіка Біл.

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У своєму фотоблогу Крістал звернулася безпосередньо до артистки й закликала її відмовитися від знімань у фільмі, якщо його мета — ідеалізувати Гефнера та світ Playboy. Модель заявила, що під час шлюбу зазнавала одразу декількох форм насильства. За її словами, інші жінки також розповідали про примус, зґвалтування, наркотичне одурманення та експлуатацію.

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Допис-звернення Крістал Гефнер / © instagram.com/crystalmharris

«Будь ласка, не погоджуйтесь на роль дружини Г’ю Гефнера, якщо цей фільм покликаний романтизувати його або світ Playboy. Насправді я була його дружиною, і в цих стосунках я зазнавала сексуального, емоційного, фінансового та фізичного насильства. Багато інших жінок також виступили зі звинуваченнями у зґвалтуванні, примусі, нашпиговуванні наркотиками та експлуатації. Є й серйозні припущення, пов’язані з неповнолітніми», — наголосила Крістал в особистому повідомленні до акторки, скриншот якого опублікувала у себе в Instagram.

Вдова також розкритикувала спроби представити Гефнера як культову постать, варту захоплення. На її думку, за публічним образом медіамагната ховалося зневажливе ставлення до жінок, яких він сприймав радше як об’єкти, аніж як особистостей.

«Я сподіваюся, що кожен, хто задіяний у цьому фільмі, знайде час послухати жінок, які пережили це пекло, перш ніж допомогти Голлівуду знову перетворити цю історію на ностальгічну», — зазначила вона.

Г’ю і Крістал Гефнери / © East News

Крістал додала, що хотіла б побачити на екрані не прикрашену версію історії Гефнера, а чесне зображення людини, яку вважає жорстокою та самозакоханою. Вдова наголосила, що ті стосунки перетворили її на «порожню оболонку».

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«Г’ю Гефнер не був артистом чи кимось, кого варто було б прославляти. Він був нарцисичним та мізогінним порнографом, який жорстоко поводився з жінками та експлуатував їх на найвищому рівні. Для нього я не була людиною. Він мене не бачив. Жінки для нього були об’єктами. Я хотіла б побачити чесне зображення впливового і жорсткого Г’ю, а не черговий фільм, який романтизує людину, яка все своє життя ретельно міфологізувала себе і свій образ», — поділилася модель з Daily Mail.

Що відомо про шлюб Крістал і Г’ю Гефнера та її особисте життя після смерті бізнесмена

Крістал стала третьою дружиною засновника Playboy. Вони одружилися 31 грудня 2012 року, коли нареченій було 26 років, а Гефнеру — 86. До цього пара переживала періоди розриву та примирення. За повідомленнями ЗМІ, шлюбний договір не передбачав для Крістал права на спадщину чоловіка.

Раніше Гефнер був одружений із Мілдред Вільямс, з якою мав доньку Крісті та сина Девіда. Після їхнього розлучення він десятиліттями жив без офіційного шлюбу, а 1989 року одружився з моделлю Кімберлі Конрад. У них народилися сини Марстон і Купер.

Гефнер помер 27 вересня 2017 року у віці 91 року. Його ім’я десятиліттями було пов’язане з журналом Playboy та однойменною розважальною імперією. Однак тепер Крістал закликає не зводити його історію лише до успіху й гламурного образу, а зважати також на свідчення жінок про пережите.

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До слова, після смерті Гефнера Крістал поступово почала нове життя. Цього року вона вдруге вийшла заміж за американського бізнесмена Джеймса Варда. Для весілля модель обрала сукню українського бренду.

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