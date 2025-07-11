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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

Вдова Ігоря Поклада вперше розкрила деталі його останніх днів: "Пішов з життя під звук "Шахедів"

Світлана Поклад розкрила причину смерті легендарного композитора.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ігор Поклад

Ігор Поклад

Сьогодні, 11 липня, у Києві відбувається прощання з видатним композитором, Героєм України Ігорем Покладом.

Вшанувати пам'ять прийшли рідні та близькі зірки. Зокрема, вдова композитора Світлана Поклад у коментарі кореспондентам ТСН.ua розкрила деталі смерті чоловіка. Вона підтвердила, що Ігор Поклад помер від страшної хвороби, але без болю. І, на жаль, виявилося, що останні миті життя композитора минули під час чергового обстрілу Києва з боку РФ. Також Світлана подякувала усім небайдужим, для яких смерть композитора стала особистим горем.

Вдова Ігоря Поклада розмовляє з його колегою Юрієм Рибчинським / © ТСН

Вдова Ігоря Поклада розмовляє з його колегою Юрієм Рибчинським / © ТСН

"Хочу висловити найщирішу подяку кожному: тим, хто зателефонував, чи пролив сльозинку, коли дізнався цю трагічну звістку. Були дуже важкі часи, зокрема на тлі того, що відбувається в країні. Так, він дійсно пішов з життя під звук "Шахедів", які летіли у нас над головою. Але він пішов дуже тихо, мирно, спокійно… Господь настільки його любив, що під час такого важкого діагнозу він не мав жодної хвилини болю. Мабуть, це має якось втішити кожного з нас", — поділилася вдова у коментарі кореспондентам ТСН.ua.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Поклад помер у віці 83 років. Композитор пішов у засвіти у віці 83 років. Його багата творча спадщина навіки залишиться у пам'яті багатьох українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
337
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