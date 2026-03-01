Вдова Юрія Феліпенка показалась на могилі чоловіка і довела до сліз вшануванням його пам'яті

Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко

Реклама

Вдова українського актора Юрія Феліпенка – ведуча Катерина Мотрич – показалась на могилі чоловіка та довела до сліз вшануванням його пам'яті.

Артиста не стало у червні 2025 року. Юрій Феліпенко загинув, захищаючи країну від російських окупантів. Вдова актора у своєму Instagram вшанувала його пам'ять. Катерина Мотрич навідалась до могили чоловіка та принесла композицію зі свіжих квітів.

"Весна", - коротко підписала світлини Катерина Мотрич.

Реклама

Могила Юрія Феліпенка / © instagram.com/motrichka

Підписники у коментарях під дописом підтримали вдову Юрія Феліпенка. Катерині Мотрич побажали сил та витримки пережити горе.

Я не знаю, як ви то вивозите… Обіймаю вас усім серцем і душею, якщо дозволите.

Як складно це усвідомлювати… Тримайтесь!

Досі болить… Катю, сил вам та мужності!

Могила Юрія Феліпенка / © instagram.com/motrichka

Зазначимо, Юрій Феліпенко у квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ. На жаль, у червні 2025-го життя захисника обірвалося на фронті. Поховали актора-військового на Берковецькому кладовищі у Києві.