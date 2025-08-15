ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
2 хв

Вдова Юрія Феліпенка зізналась, що після загибелі чоловіка на війні врятувало її від "виходу у вікно"

Катерина Мотрич поділилася, як після втрати коханої людини давала раду своєму горю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Мотрич

Катерина Мотрич / © instagram.com/motrichka

Вдова українського актора Юрія Феліпенка розповіла, як після загибелі чоловіка на фронті давала раду своєму горю.

Ведуча Катерина Мотрич зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, що раніше не стикалася ані зі смертю, ані з втратою близької людини. Смерть чоловіка, звичайно ж, далася їй нелегко. Та поруч із Катериною були близькі подруги та рідні, які допомагають переживати горе та не дають "вийти у вікно".

"Єдиний фактор, який стримав мене від виходу у вікно. Мої друзі були поруч, близькі подруги були поруч. Вони досі залишаються біля мене поруч. Моя родина була поруч, дуже багато людей було поруч фізично у перші тижні. Зараз всі залишаються на зв'язку. Це взагалі перша смерть, з якою я стикаюся ось так. Це перша зустріч зі смертю та втратою", - поділилася ведуча.

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Окрім підтримки друзів, у Катерини Мотрич є сеанси з психотерапевтом. Також ведуча веде щоденники і іноді дозволяє собі "поговорити" із загиблим чоловіком. Однак все ж таки вдові Юрія Феліпенка найбільше зараз допомагають близькі друзі.

"Я займаюся з психотерапевтом від перших днів. Ходила до психіатра. Психотерапія, щоденники, розмови з Юрою. Але основа – це друзі", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, раніше Катерина Мотрич пригадала останню розмову з Юрієм Феліпенком. Також ведуча розповіла, як дізналась про смерть чоловіка.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie