Вдова Юрія Феліпенка зізналась, що після загибелі чоловіка на війні врятувало її від "виходу у вікно"

Катерина Мотрич / © instagram.com/motrichka

Реклама

Вдова українського актора Юрія Феліпенка розповіла, як після загибелі чоловіка на фронті давала раду своєму горю.

Ведуча Катерина Мотрич зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, що раніше не стикалася ані зі смертю, ані з втратою близької людини. Смерть чоловіка, звичайно ж, далася їй нелегко. Та поруч із Катериною були близькі подруги та рідні, які допомагають переживати горе та не дають "вийти у вікно".

"Єдиний фактор, який стримав мене від виходу у вікно. Мої друзі були поруч, близькі подруги були поруч. Вони досі залишаються біля мене поруч. Моя родина була поруч, дуже багато людей було поруч фізично у перші тижні. Зараз всі залишаються на зв'язку. Це взагалі перша смерть, з якою я стикаюся ось так. Це перша зустріч зі смертю та втратою", - поділилася ведуча.

Реклама

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Окрім підтримки друзів, у Катерини Мотрич є сеанси з психотерапевтом. Також ведуча веде щоденники і іноді дозволяє собі "поговорити" із загиблим чоловіком. Однак все ж таки вдові Юрія Феліпенка найбільше зараз допомагають близькі друзі.

"Я займаюся з психотерапевтом від перших днів. Ходила до психіатра. Психотерапія, щоденники, розмови з Юрою. Але основа – це друзі", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, раніше Катерина Мотрич пригадала останню розмову з Юрієм Феліпенком. Також ведуча розповіла, як дізналась про смерть чоловіка.