Гламур
3029
2 хв

Вдова Поклада після його смерті поскандалила з колишньою Джигарханяна, яка зателефонувала з Москви

Світлана Поклад пригадала емоційний діалог з Віталіною Цимбалюк-Романовською.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Світлана та Ігор Поклади, Віталіна Цимбалюк-Романовська

Дружина легендарного українського композитора Ігоря Поклада, який пішов із життя на початку липня, пригадала несподіваний дзвінок із Росії, що пролунав у ніч після похорону чоловіка.

Так, Світлані Поклад зателефонувала колишня дружина покійного російського актора Армена ДжигарханянаВіталіна Цимбалюк-Романовська, уродженка Києва. Однак їхня розмова швидко перетворилася на конфлікт. У коментарі oboz.ua Світлана зізналася, що після трагедії отримала сотні дзвінків зі словами підтримки. Проте саме цей контакт з РФ шокував найбільше. І вже з перших слів, які вимовила тоді Цимбалюк-Романовська, стало зрозуміло, що діалог не складеться.

"Віталіна сказала: "Щиро вам співчуваю. У нас із вами дуже схожі долі". Коли я перепитала, в чому схожість, вона відповіла: "У різниці у віці з чоловіками. Вам пощастило, що у вас його не забрали, а в мене — забрали", — пригадала Світлана.

Віталіна Цимбалюк-Романовська з Арменом Джигарханяном

До того ж колишня Джигарханяна виявилася зовсім відірваною від контексту війни в Україні, чим ще більше обурила вдову. Внаслідок цього Віталіна не посоромилася цинічно назвати кровопролитну війну, яку розпочали росіяни, пропагандистським терміном "СВО". Ці слова вже остаточно вивели Світлану з рівноваги: "Я сказала їй: "Це не "СВО", а кривава війна, яку розв’язав Путін! І ви всі винні у тому, що сталося. Ви ж його обирали, посадили на трон!".

Розмова загострилася ще більше, коли Цимбалюк-Романовська почала жалітися на квартиру в Києві, яка зараз пустує, і роздумами про "ремонт і прибирання". Вдова Поклада спочатку емоційно почала намагатися розплющити їй очі, але все ж згодом просто поклала слухавку, не витрачаючи свій час.

"У нас пів країни в руїнах, люди втратили домівки, ракети літають над головами, а вас турбує безлад у квартирі? Як вам не соромно? Забудьте про Україну! Сидіть у Москві й ковтайте крокодилячі сльози", — пригадала Світлана свою відповідь Віталіні.

