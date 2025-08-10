Вдова Поклада розкрила пророчі слова композитора перед смертю та якою була його остання воля

Ігор Поклад з дружиною Світланою

Реклама

Дружина видатного українського композитора Ігоря Поклада, який пішов із життя на початку липня, розповіла деталі про його останні дні.

Світлана Поклад зізналася, що не залишала чоловіка ні на мить і виконала всі його прохання до останнього подиху. В інтерв'ю oboz.ua вдова вперше зазначила, що Ігор Поклад помер у неї на руках і не у лікарні, а у них вдома. І хоч йому пропонували найкращі умови в лікарні, він все одно волів лишатися вдома.

"Ігорю Дмитровичу поставили діагноз 2023 року. Ми проходили лікування, і були періоди, коли він почувався досить непогано. А наприкінці липня в нього стався інсульт. Його доправили реанімобілем до "Феофанії". Нам створили чудові умови, все було на найвищому рівні. Але я подивилася на це все й сказала: "У нас є ідеальна медсестра, яка може виконувати всі необхідні маніпуляції вдома. Відпустіть нас, будь ласка, додому". У лікарні він пробув лише два дні. Медсестра приходила, ставила крапельниці, все було організовано так, як він хотів. Він постійно повторював: "Хочу бути вдома". Він відійшов у мене на руках", — зворушила Світлана.

Реклама

Ігор Поклад

Після церемонії прощання Ігоря Дмитровича поховали на Берковецькому кладовищі у Києві. За словами Світлани, такою була остання воля композитора, адже саме там уже спочивала його мама. Ба більше, за пів року Поклад попередив кохану, що улітку його не стане.

"Це була його чітка воля. Дуже дивно, але він ніби відчував, що його час наближається. Десь за пів року до смерті сказав: "Це моє останнє літо, Світлано. Ти маєш бути готова". У Ігоря Дмитровича на Берковецькому кладовищі похована мама. Він сам встановив дуже красивий пам’ятник — дві плити. І завжди казав: "Оця друга — для мене". Усі друзі, хто бував у нас останні місяці, чули від нього одне й те саме: "Мене – тільки до мами". Він повторював це неодноразово. Сотні разів", — поділилася Світлана.

Вдова композитора також розсекретила одне з його прохань у заповіті. Зокрема, як він просив дружину вшанувати пам'ять його колеги Володимира Івасюка: "Насамперед маю виконати кілька заповітів, які залишив Ігор Дмитрович. Дещо вже зробила. Одного разу підізвав мене й каже: "Ти ж у Львів зібралася?". Я нікуди не збиралася, але запитала: "А що?" — "Коли будеш у Львові, обов’язково зайди до Володі Івасюка. Поклади квіти". Минулого тижня побувала на могилі Івасюка. Поклала букет троянд".

Нагадаємо, нещодавно Світлана Поклад шокувала діалогом з колишньою Джигарханяна, яка зателефонувала з Москви після смерті композитора.