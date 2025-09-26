Вдова Поклада шокувала заявою про Матвієнко, яка незаконно співає його пісні: "Змушу Тоню перепросити"

Світлана Поклад і Тоня Матвієнко

Дружина українського композитора Ігоря Поклада — Світлана — обурилася поведінкою співачки Тоні Матвієнко, яку нещодавно розкритикував Євген Рибчинський.

Раніше Рибчинський попередив артистку про можливі судові проблеми через виконання чужих пісень без належних дозволів, зокрема хітів покійного Поклада. У своєму емоційному зверненні Світлана наголосила, що сім’я Матвієнко жодного разу не платила авторських відрахувань за твори, оскільки покійний композитор свого часу дозволив Ніні Митрофанівні співати його пісні. При цьому права на композиції залишалися в нього. Вона підкреслила, що право на виконання пісень має кожен, однак якщо це комерційна діяльність, тоді лише за умови отримання відповідної ліцензії.

"Жодної копійки Ніна Митрофанівна авторам не платила! Навпаки, мій чоловік шукав Ніну серед сотень вокалісток, тобто ці пісні фактично були подаровані їй. Але якщо ми говоримо про концерти, гастролі, продаж квитків — усе це регулюється законом про авторське право. І авторське право передається в спадщину правонаступникам — дружині та дітям покійного автора. Жодна пісня не передається в спадок дітям виконавців", — пояснила вона під відео користувача gopatsa.

Світлана та Ігор Поклади і Тоня Матвієнко

Світлана також розповіла, що Тоня Матвієнко мала достатньо часу, аби вирішити всі питання ще за життя композитора, проте ніколи цього не зробила, хоча мешкає поруч із філармонією й десятиліттями співає його твори. Вона зауважила, що пропонувала Тоні вирішити всі питання щодо авторства композицій раніше, коли Ігор Поклад був живий, проте артистка проігнорувала всі рекомендації.

"Їй було достатньо подзвонити живому Покладу і сказати: "Ігоре Дмитровичу, дозвольте?". Він би сказав: "Співай!" Але вона цього не зробила. Після його смерті навіть не згадала про нього, не попрощалася, не висловила співчуття", — обурилася вдова.

Жінка наголосила, що не прагне матеріальної вигоди. Водночас Світлана заявила, що наполягатиме на дотриманні закону.

"Мені не потрібно чужого! Ми все робитимемо за законом, забудемо, що було вчора. Але образи, які ви пишете на нашу адресу, заберіть назад. Або я змушу Тоню перепросити", — додала вдова.

Коментар Світлани Поклад

Нагадаємо, кількома днями раніше Євген Рибчинський заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, створені для її мами Ніни Матвієнко, без офіційних дозволів. Серед них — хіт "Ой, летіли дикі гуси" Ігоря Поклада. Поет попередив, що артистка може зіткнутися з юридичними проблемами та порадив їй особисто домовитися з родинами авторів, аби уникнути конфлікту.

