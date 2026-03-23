Вдова соліста ADAM після паузи в творчості заінтригувала заявою: що чекає на фанів цього літа

Олександра Норова та Михайло Клименко / © instagram.com/adamukraine

Вдова Олександра Норова розповіла про підготовку заходу в пам’ять про чоловіка — соліста гурту «ADAM» Михайла Клименка, а також зізналася, що за життя подружжя отримало мало відзнак за свою творчість.

Олександра поділилася, що вже працює над особливою подією — концертом, який планують провести влітку. Разом із музикантами гурту ADAM та іншими артистами вони готують програму з культових пісень, які добре знайомі слухачам. Водночас більшість деталей поки тримають у таємниці, зізнається зірка у проєкті «Ранок у Великому Місті», аби зберегти особливу атмосферу для прихильників.

«Поки що не можу розказати більш детально. Це в планах, у процесі створення. Ми з друзями-артистами, яким я дуже вдячна, займаємося підготовкою. Це влітку відбудеться», — ділиться знаменитість.

Окремо Норова згадала і про ставлення до нагород. Вона розповіла, що торік їх із Михайлом відзначили премією, однак вони навіть не поїхали її отримувати. За словами Олександри, у той момент подружжя свідомо обрало інше — звичайне життя, спільний час і прості речі, які виявилися значно важливішими за статуетки та публічне визнання.

«Якщо чесно, мало відзнак маємо. Того року ми отримали теж, але навіть не прийшли на нагородження. Ми саджали квіти тоді, ми просто жили життя», — згадує Олександра.

Після втрати Михайла родина ще більше згуртувалася. Олександра розповідає, що разом із дітьми вони підтримують одне одного і намагаються проходити цей складний період разом. У їхньому житті з’явилися спільні ритуали — зокрема, щовечірня молитва, як колись учив чоловік, що допомагає триматися і знаходити внутрішню опору.

«Ми одне одного дуже підтримуємо. Наша родина завжди була міцною командою, а зараз ще більше. Ми одне одного обіймаємо, дякуємо за день та продовжуємо перед сном молитися Богу, як нас навчив Міша», — ділиться зірка.

