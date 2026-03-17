Вдова соліста "ADAM" зізналася, чи повернеться на сцену після втрати
Олександра Норова відверто розповіла про стан на четвертий місяць після втрати чоловіка.
Вдова Михайла Клименка, соліста гурту «ADAM», Олександра Норова поділилася, як переживає втрату чоловіка та в якому емоційному стані нині перебуває.
Після смерті коханого її життя змінилося кардинально, зазначає знаменитість у коментарі для проєкту «Тур Зірками». Вона зізнається, що кожен день дається непросто, а внутрішні переживання не відпускають. Попри це, Олександра намагається триматися і жити далі, зосереджуючись на найпростішому — прожити ще один день. Вона не будує планів наперед і дозволяє собі рухатися маленькими кроками.
«Насправді, в душі просто буря і біль, але треба жити», — сказала Норова.
Свого часу подружжя об’єднувала не лише сім’я, а й музика — вони разом виходили на сцену та працювали над піснями. Та зараз, за словами Олександри, про повернення до виступів не йдеться. Вона чесно говорить, що не має ресурсу для творчості й поки шукає інші способи впоратися з емоціями.
«Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи — і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль. Мені багато не треба, поки що я справляюся. Далі — не знаю, що робити», — поділилася Олександра.
Зазначимо, Михайло Клименко помер у грудні минулого року від туберкульозного менінгіту. Йому було 38 років. Артист був автором і виконавцем відомих пісень, які здобули популярність серед слухачів.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва у проєкті «Дім звукозапису» зворушила виконанням пісні «Повільно» у пам’ять про Михайла Клименка. Артистка довела до мурах виконанням хіта гурту ADAM.