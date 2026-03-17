Вдова соліста "ADAM" зізналася, чи повернеться на сцену після втрати

Олександра Норова / © instagram.com/adamukraine

Реклама

Вдова Михайла Клименка, соліста гурту «ADAM», Олександра Норова поділилася, як переживає втрату чоловіка та в якому емоційному стані нині перебуває.

Після смерті коханого її життя змінилося кардинально, зазначає знаменитість у коментарі для проєкту «Тур Зірками». Вона зізнається, що кожен день дається непросто, а внутрішні переживання не відпускають. Попри це, Олександра намагається триматися і жити далі, зосереджуючись на найпростішому — прожити ще один день. Вона не будує планів наперед і дозволяє собі рухатися маленькими кроками.

«Насправді, в душі просто буря і біль, але треба жити», — сказала Норова.

Реклама

Свого часу подружжя об’єднувала не лише сім’я, а й музика — вони разом виходили на сцену та працювали над піснями. Та зараз, за словами Олександри, про повернення до виступів не йдеться. Вона чесно говорить, що не має ресурсу для творчості й поки шукає інші способи впоратися з емоціями.

«Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи — і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль. Мені багато не треба, поки що я справляюся. Далі — не знаю, що робити», — поділилася Олександра.

Зазначимо, Михайло Клименко помер у грудні минулого року від туберкульозного менінгіту. Йому було 38 років. Артист був автором і виконавцем відомих пісень, які здобули популярність серед слухачів.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва у проєкті «Дім звукозапису» зворушила виконанням пісні «Повільно» у пам’ять про Михайла Клименка. Артистка довела до мурах виконанням хіта гурту ADAM.