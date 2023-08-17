Вдова "вбитого" екснардепа Євгена Дейдея Дарина вийшла заміж за його копію

Ексдружина нібито "загиблого" на війні колишнього депутата Євгена Дейдея Дарина Ледовських повідомила, що знову вийшла заміж.

Про це Дарина розповіла на сторінці у Facebook. Вона розмістила фото з новим обранцем, який неймовірно схожий на його колишнього.

Євген Дейдей та Дарина Ледовських

Також дівчина похизувалася обручкою з чималим діамантом, а також змінила прізвище. Тепер вона носить не своє дівоче Ледовських, чи ексчоловіка – Дейдей прізвище, а Мандич. Також Дарина похизувалася величезним татуюванням на руці з ім'ям Стефан.

Ексдружина Євгена Дейдея вийшла заміж за чоловіка, який дуже на нього схожий / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Ексдружина Євгена Дейдея вийшла заміж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Ексдружина Євгена Дейдея вийшла заміж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Ексдружина Євгена Дейдея вийшла заміж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Новий обранець Дарини настільки схожий на її екса Дейдея, що юзери спочатку навіть подумали, що це він і є просто після вдалої пластичної операції. Проте журналіст, політв'язень, комбатант, народний депутат VIII скликання, політик і громадянин Ігор Мосійчук повідомив, що на фото не Євген Дейдей. А нового коханого Дарини звуть Стефан Джукич-Мандич.

Євген Дейдей загинув – що відомо

Нагадаємо, що у березні 2022 року на той момент ще дружина екснардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Дарина повідомила, що він нібито загинув на війні. Жодних подробиць тоді Дарина не розповідала.

Дарина Ледовських розповіла про смерть Євгена Дейдея 2022 року

Тоді ж з'явилася інформація, що смерть Дейдея насправді – фейк і він виїхав за кордон. Своєю чергою, Дарина зазначила, що чоловік не міг так вчинити з нею та їхніми дітьми:

"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув", - говорила Дарина в коментарі УП.

Та вже у вересні 2022 року Дарина подала на розлучення з Євгеном Дейдеєм. Певно, вона отримала певні докази, що насправді її чоловік живий і перебуває за кордоном. Жінка вирішила стягнути з Дейдея аліменти за їхніх двох дітей. Зазначимо, що у експодружжя є 4-річний син і трирічна донька.

Читайте також: