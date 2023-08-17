Вдова "вбитого" екснардепа Євгена Дейдея Дарина вийшла заміж за його копію

Дарина похизувалася обручкою з чималим діамантом і показала фото свого обранця.
Ексдружина нібито "загиблого" на війні колишнього депутата Євгена Дейдея Дарина Ледовських повідомила, що знову вийшла заміж.
Про це Дарина розповіла на сторінці у Facebook. Вона розмістила фото з новим обранцем, який неймовірно схожий на його колишнього.
Також дівчина похизувалася обручкою з чималим діамантом, а також змінила прізвище. Тепер вона носить не своє дівоче Ледовських, чи ексчоловіка – Дейдей прізвище, а Мандич. Також Дарина похизувалася величезним татуюванням на руці з ім'ям Стефан.
Новий обранець Дарини настільки схожий на її екса Дейдея, що юзери спочатку навіть подумали, що це він і є просто після вдалої пластичної операції. Проте журналіст, політв'язень, комбатант, народний депутат VIII скликання, політик і громадянин Ігор Мосійчук повідомив, що на фото не Євген Дейдей. А нового коханого Дарини звуть Стефан Джукич-Мандич.
Євген Дейдей загинув – що відомо
Нагадаємо, що у березні 2022 року на той момент ще дружина екснардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Дарина повідомила, що він нібито загинув на війні. Жодних подробиць тоді Дарина не розповідала.
Тоді ж з'явилася інформація, що смерть Дейдея насправді – фейк і він виїхав за кордон. Своєю чергою, Дарина зазначила, що чоловік не міг так вчинити з нею та їхніми дітьми:
"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув", - говорила Дарина в коментарі УП.
Та вже у вересні 2022 року Дарина подала на розлучення з Євгеном Дейдеєм. Певно, вона отримала певні докази, що насправді її чоловік живий і перебуває за кордоном. Жінка вирішила стягнути з Дейдея аліменти за їхніх двох дітей. Зазначимо, що у експодружжя є 4-річний син і трирічна донька.
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