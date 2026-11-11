Вдова Віталія Білоножка назвала пісню, від якої відмовилася після смерті чоловіка: "Її знають усі"

Світлана і Віталій Білоножки

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Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, висловилася про смерть чоловіка й яку пісню більше не співає.

Йдеться про хіт зі спільного репертуару «Мелодія двох сердець», який став справжнім символом їхнього творчого тандему. В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» артистка зізналася, що ця композиція досі залишається однією з найпопулярніших і приносить найбільший дохід. Водночас повертати її до свого сольного репертуару Світлана не планує.

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Співачка пригадала, як вони з чоловіком створювали майбутній хіт. За її словами, тоді обоє були молодими й натхненними, тож мелодія народилася буквально за мить.

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«„Мелодія двох сердець“ є талісманом нашого фестивалю. Її знають і співають усі. Такий красивий текст. Ми були молоді, завзяті, ми сиділи й читали текст й він сів за фортепіано й в одну секунду ми зробили мелодію, а потім — аранжування. Думаю, ця пісня найбільша „годувальниця“», — розповіла Світлана у розмові з Анною Севастьяновою.

Світлана і Віталій Білоножки / © facebook.com/svitlana.bilonozko

Однак після втрати коханого артистка вирішила не виконувати композицію самостійно. Вона пояснила, що цей твір був особливим саме тому, що вони співали його разом. Тож змінювати цю традицію навіть після смерті чоловіка Світлана не хоче.

«Ні, я не співала її. Ми її удвох співали. Так воно й залишиться. Те, що робили удвох, то воно залишиться вдвох. Зараз працюю над сольними піснями, щоб я могла виходити до людей, співати, згадувати. Бо так, як любили Віталія Білоножка, не знаю, кого так любили. Він себе не жалів і віддавався на всі 100. Тому він себе дуже витратив, своє здоров’я. Серце зупинилося. Дуже прикро, але він залишив по собі гарну пам’ять. Коли виходжу на сцену, то згадую його», — наголосила співачка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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Нагадаємо, Віталій Білоножко помер 2024 року. Останні дні життя музикант провів у київській лікарні, де й помер. У нього сталася зупинка серця у віці 70 років. Зокрема, на це повипливав і цукровий діабет.

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