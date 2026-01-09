Вдова Віталія Білоножка показалася на могилі співака у роковини його смерті й зворушила зізнанням

Білоножко Світлана і Віталій

Вдова народного артиста України Віталія Білоножко — співачка Світлана Білоножко — вийшла на зв’язок у роковини смерті чоловіка.

Сьогодні, 9 січня, настало два роки від моменту втрати легендарного музиканта. Тож у такий день Світлана з родиною прийшла на Байковий цвинтар у Києві, аби провідати покійного. На могилу до Віталія сімейство Білоножок поклало декілька букетів квітів. Донька Марина опублікувала відповідну світлину в Instagram і зворушила зізнанням. Водночас родина поділилася улюбленими піснями, які за життя виконувала рідна людина.

«Сумуємо, пам’ятаємо. Назавжди у наших серцях. Два роки минуло й така ж сама погода», — зазначила Марина Білоножко, а її зіркова мама зробила репост.

Сториз Світлани Білоножко

Сториз Марини Білоножко

Сториз Світлани Білоножко

Зазначимо, серце музиканта зупинилося на 71-му році життя. Його не стало у лікарні через тривалу боротьбу з хворобою. У Віталія Білоножка залишилася дружина, двоє дітей і онуки.

