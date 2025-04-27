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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Вдова Віталія Білоножка провідала могилу чоловіка й показала, як вшанувала його пам'ять

Світлана приїхала на кладовище у поминальний день.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Світлана Білоножко

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Вдова народного артиста України Віталія Білоножко — співачка Світлана Білоножко — показалася на могилі чоловіка.

Так, після Великодня у поминальні дні вдова відвідала кладовище, де похований Віталій Білоножко. Світлана прийшла на Байковий цвинтар у Києві вшанувати пам'ять покійного з пишним букетом червоних троянд і гостинцями, які поклала на могилу.

Закарбувати цей момент Білоножко вирішила на фото, яким і поділилася з прихильниками творчості артиста. На кадрі вдова у чорному вбранні тужливо приклала руку до портрету чоловіка на хресті.

Світлана Білоножко на могилі чоловіка

Світлана Білоножко на могилі чоловіка

"Пам'ятний день. Була у Віталіка", — зворушила Світлана підписом світлини.

Зазначимо, Віталій Білоножко помер на 71-му році життя. Його серце зупинилося 9 січня минулого року. Легендарний виконавець останні дні був під наглядом медиків у лікарні. У Народного артиста України залишилася дружина Світлана, двоє дітей та двоє онуків.

До речі, на початку цього року у роковини смерті Віталія Білоножка родина та друзі зірки зібралися разом і показалися поблизу його могили.

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