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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
2 хв

Вдова Віталія Білоножка заговорила про нові стосунки і чи готова знову покохати після горя

Артситка не приховує, що часто мимоволі порівнює інших чоловіків із Віталієм Білоножком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Світлана Білоножко

Світлана Білоножко / © instagram.com/svitlana_bilonozhko

Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, розкрила подробиці особистого життя.

Так, після втрати знаменитість не відкидає можливості знову стати коханою жінкою. Щоправда, доля поки що не подарувала Світлані того самого надійного чоловіка. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зізналася, що однаково після горя має ще пройти час.

«Закоханість — колосальне відчуття. Якщо так станеться, що я зможу закохатися, то це нормально. Я була настільки віддана чоловіку, що страшно уявити, що десь хтось буде поруч. Поки що тільки так. Достойного ще не побачила. Мені все не те», — розповіла Світлана у розмові з Анною Севастьяновою.

Світлана Білоножко / © instagram.com/svitlana_bilonozhko

Світлана Білоножко / © instagram.com/svitlana_bilonozhko

Ба більше, співачка говорить, що навіть під час робочих процесів мимоволі порівнює інших чоловіків із покійним чоловіком. Як приклад вона навела знімання, для якого команді потрібно було обрати актора. Жоден із кандидатів не припав їй до душі, але Світлана не приховувала своїх вимог.

«Ми обирали чоловіка для знімань. Ось мені не те й все. Мені кажуть: „Свєто, ну ти й вредна“. Може, й так. Але це не моє. Я звикла до людини, мені навіть запах важливий. Мій чоловік все життя палив, але все життя він був ароматний, чистий, красивий, достойний. Тож мені все інше не подобається», — відверто пояснила зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

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