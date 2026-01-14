ТСН у соціальних мережах

Гламур
362
2 хв

Вдова Віталія Білоножка зізналась, на які гроші живе та яку пенсію отримує: "Навіть соромно говорити"

Артистка чимало волонтерить, аби допомогти військовим.

Автор публікації
Валерія Сулима
Світлана Білоножко

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Вдова народного артиста України Віталія Білоножка — співачка Світлана Білоножко — зізналась, на які кошти живе та яку пенсію отримує.

Виконавиця наразі активно волонтерить. Якщо артистка й дає концерти, то вони здебільшого благодійні. Світлана Білоножко в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що під час виступів також збирають кошти для ЗСУ, а якщо суми не вистачає, то артисти надають свої. Коли випадає нагода дати комерційний концерт, то виконавиця теж просить частину переказувати на потреби ЗСУ.

"Так, ці концерти – благодійні. Ми збираємо кошти: нам ставлять завдання, скільки потрібно зібрати, і ми організовуємо виступи. Іноді навіть додаємо зі своїх. А якщо трапляються концерти, куди запрошують за гонорар, завжди домовляюся, щоб частину коштів переказати на підтримку ЗСУ. Це для мене обов'язково. Бо тил теж фронт, ми не можемо сидіти склавши руки", - ділиться артистка.

Світлана Білоножко

Світлана Білоножко

Що ж до коштів на проживання, то Світлана Білоножко відверто зізнається, що з цим не солодко. Співачка говорить, що пенсія в неї зовсім маленька. Тож, на виплати не проживеш. Проте виконавиця говорить, що намагається облаштуватися комфортно, аби на потреби вистачало. Зокрема, в артистки є додаткове джерело доходу – вона здає в оренду помешкання.

"Що стосується мене особисто… Ви знаєте, моя пенсія сьогодні настільки мала, що навіть трохи соромно говорити. Не хочу про це. Так, я народна артистка, але надбавка за це – символічна, майже копійки. Це навіть не пенсія, а скоріше подачка, важко назвати інакше. Проте якось влаштовуємо життя, щоб вистачало на все необхідне, – хоча мед, як кажуть, по руках не тече. Шукаємо додаткові можливості: здаємо помешкання, це дає змогу жити спокійніше", - ділиться співачка.

Нагадаємо, нещодавно були роковини смерті Віталія Білоножка. Світлана Білоножко показалась на могилі померлого чоловіка та вшанувала його пам'ять.

